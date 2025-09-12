هجوم وحشي غيّر مسيرة لاعب ليفربول السابق

تحدث مدافع ليفربول السابق أندريه ويزدوم، الذي نجا من هجوم وحشي نفذه 5 رجال ملثمين في يونيو/حزيران 2020، عن التجربة المرعبة التي غيّرت مسيرته بشكل جذري حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولا يزال ويزدوم، يشعر بالعواقب الجسدية والمهنية لتلك الليلة وصرح "من يدري أين كنت سألعب اليوم لو لم أتعرض للطعن. لا أستطيع أن أقول إن تلك الليلة دمرت مسيرتي المهنية، ولكنها بالتأكيد غيّرتها".

بعد نشأته في أكاديمية ليفربول لعب ويزدوم 22 مباراة مع الفريق الأول إلى جانب أساطير النادي أمثال ستيفن جيرارد ولويس سواريز، وغادر الريدز للانضمام إلى ديربي كاونتي في عام 2017.

وبعد 3 سنوات، وبينما توقفت مباريات كرة القدم نتيجة لجائحة "كوفيد-19″، تعرض للطعن في ليفربول من قِبل عدة رجال ملثمين بعد مغادرته حفلة منزلية في الساعات الأولى من صباح 28 يونيو/حزيران 2020.

واستذكر تلك الحادثة المؤلمة بقوله "كنت أغادر الحفلة وحدي، متجهًا إلى سيارتي. كنت في الشارع، وكان هناك حوالي 5 رجال يرتدون أقنعة ويحملون سكاكين. قالوا: "أعطنا ساعتك". رفضت، فاندلعت مشاجرة".

بقي لاعب ليفربول السابق غارقًا في الدماء بسبب طعنات في فخذه الأيسر والرأس والأرداف والصدر، واحتاج إلى عمليتين جراحيتين.

من أنفيلد إلى الدوري السابع

بعد 69 يومًا من طعنه، تعافى المدافع ليتمكن من اللعب مع ديربي كبديل في الدقيقة 85 في مباراة كأس الدوري ضد بارو.

شارك ويزدوم في 40 مباراة بالدوري والكأس مع ديربي في الموسم التالي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عام 2021، ثم فشل في تجاربه مع بورتسموث وشيفيلد يونايتد وبرمنغهام.

وعلى الرغم من بذله قصارى جهده لوضع أحداث عام 2020 خلفه، فإن ويزدوم -الذي شارك في 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ووست بروميتش ألبيون (إعارة) ونورويتش سيتي (إعارة)- كان يعلم أن مسيرته كلاعب محترف في إنجلترا قد انتهت إلى حد كبير.

إعلان

في عام 2023، انضم إلى فريق وارينغتون تاون للهواة، واليوم، وهو في الثانية والثلاثين من عمره، يلعب مع نادي يونايتد أوف مانشستر في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي.

🏆 PLAYER OF THE MATCH Your @fcumradio Player of the Match against Workington was Andre Wisdom! Andre is available to sponsor for the season: https://t.co/g6xZJbnyb3#WeAreStrongerUnited pic.twitter.com/wVJ1ARTJ6O — FC United of Manchester 🟥⬜⬛ (@FCUnitedMcr) September 10, 2025

الجدير بالذكر أن يونايتد أوف مانشستر هو نادي مملوك لجماهيره ويضم حاليًا أكثر من 2000 عضو، بما في ذلك أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا وعائلته.