لامين جمال عن العنصرية: هل رأيت شخصا أسود يقول لآخر أنت أبيض؟

تحول الموهبة لامين جمال في ظرف قياسي إلى نجم كبير ليس في صفوف برشلونة فقط بل عالميا رغم حداثة سنه، ومع هذه النجومية شهد نظام ونمط حياته تغيرا كبيرا أيضا سواء في علاقاته أو في تعامله مع محيطه الجديد.

ويستذكر لامين جمال في حوار مسيرة صعوده مع برشلونة وكيف كانت بدايته الأولى إلى جانب معاناته من العنصرية.

وتفجرت موهبة لامين جمال مبكرا (18عاما) حيث يقدم مستويات كبيرة مع البارسا ومنتخب إسبانيا على حد سواء.

شارك جمال في أول مباراة له مع الفريق الأول في 29 أبريل/نيسان 2023 حيث دخل بديلا لغافي في الدقيقة 83 من مباراة انتهت بالفوز 4-0 ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، لتكون بداية لملحمة كروية.

وقال جمال إنه يحتفظ بالقميص 41 الذي خاض به المباراة عند أمه، مشيرا إلى أن الفرصة سنحت له للتسجيل لكنه فضل التمرير "التوتر غلبني؛ لو سجلتها، لكان يوما جميلا جدا. لكنني مرّرت الكرة لعثمان ديمبيلي وهنا بدأ الحلم يتحقق".

مواصلة التألق

يحلم لامين جمال بالفوز بجائزة الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة لكنه في المقابل يعترف بأن كثيرا من المواهب الكروية التي توقع لها النجاح وصعود منصات التتويج انتهى بها المطاف إلى النسيان واللعب لأندية متواضعة.

وبعد مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة أعلن لامين جمال عن نفسه نجما لبرشلونة دون منازع في افتتاح منافسة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام مايوركا.

وصنع لامين جمال الهدف الأول لرافينيا بتمريرة حاسمة، ثم سجل بنفسه الهدف الثالث ليحسم اللقاء.

وقال "نعم، مثلا صديقي المقرّب في الفريق، بالنسبة لي كان نجما، الآن في جيرونا وكثير من لاعبي مدريد، بابلو لاغو في سبورتينغ ولاعبون كثيرون كانوا بمستواي آنذاك ورأيتهم سيصلون بالتأكيد، لكن كرة القدم تسير بطرق مختلفة".

وأصبح جمال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في الدوري الإسباني وكأس الملك، كما بات أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى مثل كأس أمم أوروبا في عمر 16 عاما، محطما أرقاما قياسية.

معاناته مع العنصرية

ضريبة نجاح لامين جمال وشهرته رافقتهما معاناته من عنصرية مقيتة على مواقع التواصل وفي الملاعب لكن الموهبة الشابة يؤكد أنه لا يكترث للأمر كثيرا.

إعلان

وشهد الكلاسيكو الذي انتهى بفوز برشلونة على غريمه ريال مدريد على أرض الثاني (4-0) توجيه إهانات عنصرية إلى نجمي البرسا الإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا صاحبي الهدفين الثالث والرابع على التوالي.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على 3 مشجعين متهمين بتوجيه عبارات عنصرية إلى لاعبي برشلونة.

وأثناء احتفاله بهدفه الذي حسم "الكلاسيكو" تلقى لامين جمال إهانات عنصرية من المدرجات، إذ سمع من بين الشتائم التي وُجهت إليه "الرجل الأسود اللعين"، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويقول جمال "بالنسبة لي.. دعهم يقولون ما يشاؤون، حتى لو قالوها (أسود) كل يوم، لا يهمني في النهاية كأن تقول، هذا أحمر، هذا أزرق. وماذا بعد؟ لا شيء. إنها حماقة، هل سبق ورأيتَ شخصًا أسود يقول لأحد في الشارع: أنت أبيض، لا، لأن لدينا عقلا، وهذا ليس تعميما، إنها قِلّة من الناس لديهم نقص ما، لذلك لا أقلق".

ويقر جمال بأن الكثير من الأشياء تغيرت في حياته منذ بات تحت الأضواء.

وقال "تغيّرت في كل شيء، أظن ذلك. كل شيء. صحيح أنك كنت تعرفني قليلا بسبب البطولة التي تنظّمها، "لا بروميساس"، لكن حينها كنت أستطيع الخروج لأتناول شيئا، أفعل ما أشاء مع أصدقائي، أما الآن فلا. لا شيء من ذلك".

وأضاف "أتذكر حين ذهبنا في جولة ما قبل الموسم إلى كوريا واليابان.. كان من المستحيل الخروج، سواء في اليابان أو موناكو أو الصين أو أي مكان. تغيّر كل شيء من هذه الناحية، لكنني سعيد".