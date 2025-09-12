مدرب إيطاليا يصفع لاعبيه لتحفيزهم أمام إستونيا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب منتخب إيطاليا جينارو غاتوزو قام بصفع لاعبيه خلال استراحة الشوط الأول من مباراة إيطاليا وإستونيا عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وانتهي الشوط الأول بين إستونيا وإيطاليا بالتعادل السلبي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الشوط الثاني استفاق منتخب إيطاليا وسحق إستونيا بنتيجة 5-0 في تصفيات كأس العالم.

ويبدو أن غاتوزو، في أول ظهور له كمدرب، اتبع نهجا عمليا للغاية في تحفيز لاعبيه.

وكشف اللاعب أليساندرو باستوني أن مدرب ميلان السابق "صفع لاعبيه كثيرا" في غرفة الملابس لإيقاظهم.

بدوره، أكد المهاجم جياكومو راسبادوري هذا التكتيك الصادم قائلا "لقد صفعنا بشدة، وقد تلقيت واحدة بنفسي".

افتتح التسجيل مويس كين في الدقيقة (58) برأسية متقنة بعد تمريرة عرضية من فيدريكو ديماركو، مهدتها تمريرة رائعة من ماتيو ريتيغي.

وأضاف ريتيغي هدفين في الدقيقتين (69، 89)، الأول بتسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة من جياكومو راسبادوري، والثاني برأسية من عرضية لورينزو كامبياسو.

وسجل راسبادوري، الهدف الثالث في الدقيقة (71) برأسية من عرضية ماتيو بوليتانو، قبل أن يختتم باستوني الأهداف في الدقيقة 90+2 برأسية من عرضية يسارية.