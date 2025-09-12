تشلسي في ورطة بعد إصابة ديلاب وغيابه لفترة طويلة

يغيب مهاجم تشلسي ليام ديلاب عن الملاعب حتى ديسمبر/كانون الأول بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للركبة.

ووقّع ديلاب عقدا مع البلوز قادما من إيبسويتش تاون مقابل 40 مليون دولار أميركي في يونيو/حزيران، وشارك في جميع مباريات تشلسي الثلاث حتى الآن في الدوري.

إلا أنه أُجبر على الخروج في وقت مبكر من المباراة التي فاز بها فريقه على فولهام 2-0 في 30 أغسطس/آب.

وقال مدرب تشلسي أنتسو ماريسكا للمراسلين الجمعة "ليام، أعتقد أنه سيغيب بين 10 و12 أسبوعا، لذا فإن هناك فترة طويلة".

وأعاد تشلسي استدعاء المهاجم الإسباني مارك غويو الذي كان يلعب على سبيل الإعارة مع سندرلاند لتعويض غياب ديلاب ورحيل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويملك ماريسكا خيارا إضافيا في الهجوم هو البرازيلي جواو بيدرو المنضم إلى الفريق من برايتون في يوليو/تموز.