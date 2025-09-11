شاهد.. موقف رونالدو "القائد" في مباراة البرتغال والمجر

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على الاعتذار لجماهير المجر بعد الاحتفال المبالغ فيه من زميله جواو كانسيلو، بهدف الفوز خلال مباراة المنتخبين أول أمس الثلاثاء.

واحتفل كانسيلو وعدد من زملائه بهدف الفوز (3-2) على المجر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بطريقة أثارت غضب الجماهير المحلية.

واعتبر الاحتفال بمثابة استفزاز للجماهير المجرية التي تواجدت على مدرجات ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست، خاصة وأنه جاء قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويبدو أن "الدون" أدرك أن الأجواء بدأت تتوتر فتقدّم نحو الجماهير المجرية في محاولة منه لتهدئة الموقف.

وظهر رونالدو (40 عاما) في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتذر لتلك الجماهير عن احتفالات زملائه العاطفية، مؤكدا احترامه الشديد لها.

Joao Cancelo for some reason was cupping his ears at the Hungarian crowd, captain Ronaldo had to apologise to the crowd and pull him back. That’s a captain right there! pic.twitter.com/mOlxglmMRs — A (@lconicCristiano) September 10, 2025

وكانت المباراة ضد المجر هي الأولى لكانسيلو مع البرتغال بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، منذ استبعاده من المنتخب أواخر العام الماضي بسبب خلافات في غرفة الملابس إضافة إلى تراجع مستواه.

يُذكر أن رونالدو سجّل الهدف الثاني للبرتغال في تلك المباراة من علامة الجزاء، ليعزّز مكانه على قمة صدارة الهدافين الدوليين برصيد 141 هدفا سجلها في 223 مباراة.

ودشّن منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، مشواره في تصفيات القارة "العجوز" المؤهلة لكأس العالم 2026 بقوة، حيث حقق الفوز في أول مباراتين وكانتا خارج الديار على أرمينيا والمجر بنتيجة 5-0 و3-2 على التوالي.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، علما بأن منتخب البرتغال سيواجه نظيريه الأيرلندي والمجري الشهر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة يومي 11 و14 أكتوبر/تشرين الأول القادم.