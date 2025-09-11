برشلونة وريال مدريد ليسا بالصدارة.. فرق الليغا الأكثر اعتمادا على الأكاديمية بالموسم الحالي

في كل عام تقريبا، تصّعد الأندية الإسبانية عددا من لاعبيها الموهوبين الشباب ممن تأسسوا في الأكاديميات التابعة لها إلى فرق الكبار.

ويُنظر إلى الفئات السنية والأكاديميات على أنه مكان لتفريخ المواهب الكروية، وإعدادها بشكل رياضي وعلمي من أجل تجهيزها لارتداء قميص الفريق الأول.

وعليه، سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على هذا الجانب لأندية "الليغا" وأبرزت الأندية التي تعتمد في قائمتها على أبناء الأكاديمية أكثر من غيرها من نظيراتها في البطولة نفسها، للموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي أتلتيك بلباو أحد أعرق فرق الدوري الإسباني في الصدارة، إذ يوجد في قائمته الحالية 17 لاعبا تأسسوا في الأكاديمية الخاصة به، أبرزهم أوناي سيمون حارس المرمى الدولي ونيكو ويليامز.

وحل جاره اللدود في إقليم الباسك ريال سوسيداد في المركز الثاني باعتماده هذا الموسم على 14 لاعبا من الأكاديمية، يليهما سيلتا فيغو في المركز الثالث بـ10 لاعبين.

واحتل برشلونة بطل الليغا في الموسم الماضي، والذي يملك واحدة من أشهر الأكاديميات في كرة القدم حول العالم وهي لا ماسيا"، المركز الرابع بوجود 9 لاعبين، هم إريك غارسيا، غافي، أليخاندرو بالدي، لامين جمال، فيرمين لوبيز، باو كوبارسي، داني أولمو، مارك كاسادو ومارك برنال.

أما ريال مدريد فهو يحتل المركز الثامن في هذه القائمة بوجود 5 لاعبين نشؤوا في"لا فابريكا" وهم داني كارفاخال، فران غارسيا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس وغونزالو غارسيا.

وعلى الجانب الآخر، ضمت القائمة ناديين اثنين لا يضمان في صفوفهما أي لاعب من الأكاديمية، هما فريقا العاصمة مدريد رايو فاليكانو وخيتافي.

وتاليا عدد اللاعبين الموجودين في قائمة فرقهم ممن نشؤوا في أكاديميات أندية الدوري الإسباني للموسم الحالي:

أتلتيك بلباو: 17 لاعبا. ريال سوسيداد: 14 لاعبا. سيلتا فيغو: 10 لاعبين. برشلونة: 9 لاعبين. إسبانيول: 9 لاعبين. أوساسونا: 6 لاعبين. ريال مايوركا: 6 لاعبين. ريال مدريد: 5 لاعبين. فالنسيا: 5 لاعبين. إشبيلية: 5 لاعبين. ريال بيتيس: 5 لاعبين. ليفانتي: 5 لاعبين. أتلتيكو مدريد: 4 لاعبين. فياريال: 4 لاعبين. إلتشي: 4 لاعبين. جيرونا: لاعبان. ريال أوفييدو: لاعبان. ديبورتيفو ألافيس: لاعب وحيد. رايو فاييكانو: لا يوجد لاعب حالي من الأكاديمية. خيتافي: لا يوجد لاعب حالي من الأكاديمية.