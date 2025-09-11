5 أهداف لهالاند مع النرويج تكرسه أحد أبرز الهدافين في التاريخ

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مع منتخب بلاده، بعدما سجل 5 أهداف (ميغا هاتريك) في مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مباراة انتهت بفوز النرويج 11-1 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان هذا أكبر فوز في تصفيات كأس العالم الحالية في أوروبا، متجاوزا فوز هولندا على مالطا بثمانية أهداف نظيفة في يونيو/حزيران الماضي، واقترب من الرقم القياسي التاريخي في التصفيات الأوروبية، عندما فاز منتخب ألمانيا الغربية 12-0 على قبرص عام 1969، كما عادل أكبر فارق فوز لمنتخب النرويج في مباراة رسمية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل "الإعصار النرويجي" هذا العدد من الأهداف، حيث سبق له تسجيل 5 أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي عندما فاز على لايبزيغ بسباعية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وسجل أيضا 5 أهداف مع "السيتيزنز" في المباراة التي فاز فيها على لوتون تاون 6-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما سبق لهالاند (25 عاما) تسجيل 9 أهداف في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت في 2019 ببولندا، عندما فاز منتخب النرويج على هوندوراس 12-0 في الدور الأول.

وبدأ هالاند مسيرته مع الفريق الثاني لنادي برينه النرويجي، في موسم 2015 و 2016، ولكن سرعان ما لفت الأنظار بعدما نجح في تسجيل 18 هدفا في 14 مباراة.

وصُعد هالاند للعب مع الفريق الأول، وصار لاعبا أساسيا في التشكيل، وخاض أول مبارياته مع فريقه برينه يوم 12 مايو/أيار 2016 وهو في سن الـ15 ضد نادي رانها.

وانتقل بعد ذلك إلى نادي مولده في عام 2017 (حيث كان يلعب لفريق الرديف)، وأمضى معهم موسمين.

ووقع هالاند مع فريق ريد بل سالزبورج في الدوري النمساوي في يناير/كانون الثاني 2019، وفاز بلقبين للدوري وكأس النمسا مرة واحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، انتقل إلى بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، حيث فاز بلقب كأس ألمانيا في موسم 2020 و2021.

في صيف عام 2022، انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، وكان له دور فعال في فوز النادي بالثلاثية في موسمه الأول.

وحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس العام.

وفاز هالاند بالعديد من الجوائز الفردية وحطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته: