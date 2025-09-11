5 أهداف لهالاند مع النرويج تكرسه أحد أبرز الهدافين في التاريخ
واصل النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مع منتخب بلاده، بعدما سجل 5 أهداف (ميغا هاتريك) في مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مباراة انتهت بفوز النرويج 11-1 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وكان هذا أكبر فوز في تصفيات كأس العالم الحالية في أوروبا، متجاوزا فوز هولندا على مالطا بثمانية أهداف نظيفة في يونيو/حزيران الماضي، واقترب من الرقم القياسي التاريخي في التصفيات الأوروبية، عندما فاز منتخب ألمانيا الغربية 12-0 على قبرص عام 1969، كما عادل أكبر فارق فوز لمنتخب النرويج في مباراة رسمية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل "الإعصار النرويجي" هذا العدد من الأهداف، حيث سبق له تسجيل 5 أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي عندما فاز على لايبزيغ بسباعية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.
وسجل أيضا 5 أهداف مع "السيتيزنز" في المباراة التي فاز فيها على لوتون تاون 6-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.
زلزال هالاند يضرب مولدوفا! 🤯⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
🤖 شاهد خماسية تاريخية في شباك مولدوفا#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/sBS7rRUIEr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2025
كما سبق لهالاند (25 عاما) تسجيل 9 أهداف في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت في 2019 ببولندا، عندما فاز منتخب النرويج على هوندوراس 12-0 في الدور الأول.
وبدأ هالاند مسيرته مع الفريق الثاني لنادي برينه النرويجي، في موسم 2015 و 2016، ولكن سرعان ما لفت الأنظار بعدما نجح في تسجيل 18 هدفا في 14 مباراة.
وصُعد هالاند للعب مع الفريق الأول، وصار لاعبا أساسيا في التشكيل، وخاض أول مبارياته مع فريقه برينه يوم 12 مايو/أيار 2016 وهو في سن الـ15 ضد نادي رانها.
وانتقل بعد ذلك إلى نادي مولده في عام 2017 (حيث كان يلعب لفريق الرديف)، وأمضى معهم موسمين.
ووقع هالاند مع فريق ريد بل سالزبورج في الدوري النمساوي في يناير/كانون الثاني 2019، وفاز بلقبين للدوري وكأس النمسا مرة واحدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، انتقل إلى بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، حيث فاز بلقب كأس ألمانيا في موسم 2020 و2021.
في صيف عام 2022، انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، وكان له دور فعال في فوز النادي بالثلاثية في موسمه الأول.
وحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس العام.
يابشر أحتفالية هالاند فيها كمية AURA غير طبيعية💙🥶 pic.twitter.com/GiHbtm3DJu
— محمد بن سعد (@Mh_Mcfc) September 10, 2025
وفاز هالاند بالعديد من الجوائز الفردية وحطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته:
- موسم 2019 و2020 مع سالزبورغ: أصبح أول شاب يسجل هدفا في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.
- هداف دوري أبطال أوروبا للموسمين 2020-2021 و2022-2023.
- عام 2020 فاز هالاند بجائزة الفتى الذهبي.
- حصل في عام 2021 على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني وأدرج في التشكيلة المثالية التي تختار سنويا من قبل اللاعبين المحترفين حول العال في عامي 2021 و2022.
- مع مانشستر سيتي، حطم أيضا الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أكثر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، وأسرع لاعب يسجل هاتريك مرتين و3 و4 مرات، وأول لاعب في تاريخ الدوري يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على أرضه.
- بعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاما التي أقيمت عام 2019، والتي فاز فيها هالاند بالحذاء الذهبي للبطولة، شارك لأول مرة مع المنتخب النرويجي الأول في سبتمبر/أيلول 2019.
- خاض أول مباراة دولية مع المنتخب النرويجي الأول يوم 5 سبتمبر/أيلول 2019 أمام مالطا.
- سجل أول أهدافه الدولية يوم 4 سبتمبر/أيلول 2020، في المباراة التي خسرها المنتخب النرويجي 1-2 أمام النمسا في دوري أمم أوروبا 2020-2021.
- في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020، سجل هالاند أول "هاتريك" دولي له، في فوز النرويج برباعية نظيفة على رومانيا بدوري أمم أوروبا 2020-2021.
- الهداف التاريخي لمنتخب النرويج: سجل 48 هدفا في 45 مباراة دولية.