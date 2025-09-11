مزارع ولاعب كمال أجسام.. باشيروتو مدافع يخطف الأضواء في الدوري الإيطالي

يُعد فيديريكو باشيروتو مدافع فريق كريمونيزي الإيطالي واحدا من أبرز مفاجآت الموسم الجديد 2025-2026.

وقاد باشيروتو فريقه للفوز على ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت الشهر الماضي على ملعب سان سيرو بتسجيله الهدف الأول، ليساهم في منح كريمونيزي أول فوز في تاريخه على "الروسونيري" منذ أكثر من 100 عام.

وبات باشيروتو محور اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية على حد سواء، التي سلّطت الضوء على ماضيه حيث عمل في مزرعة والده، وتمتع بقوة بدنية هائلة بفضل ممارسته رياضة كمال الأجسام.

ووُلد باشيروتو يوم 20 سبتمبر/أيلول 1996 في بلدة إيزولا ديلا سكالا الواقعة في مدينة فيرونا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة.

وتعلّم كرة القدم في أكاديمية كريمونيزي، النادي الذي يدافع عن ألوانه حاليا، كما سبق له اللعب لعدد من الأندية الإيطالية أشهرها ليتشي وأسكولي، وعاد إلى ناديه الأم في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع عودة الفريق إلى "الكالتشيو".

واشتهر المدافع البالغ من العمر (28 عاما) بطريقة احتفاله بالأهداف على طريقة لاعبي كمال الأجسام، وهو ما فعله بعد هدفه الشهير في مرمى ميلان.

وعن سر قوته البدنية قال باشيروتو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "أخصص يوميا عدة ساعات لجسدي، أعتقد أنه المحرك الذي يتيح لي العمل لفترة أطول في كرة القدم".

وأضاف "الآن أصبحت لاعبا أقوى، أكثر رشاقة وأسرع، لقد ساعدني ذلك كثيرا على مرّ السنوات وسأستمر على هذا النهج لأن كرة القدم اليوم باتت أكثر تطلبا من الناحية البدنية".

De granjero a fisioculturista: así es Federico Baschirotto, el defensa que está causando sensación en italia.https://t.co/MUqs693xyH — AS Fotografía (@FotografiAS_AS) September 10, 2025

وبعيدا عن كرة القدم، يعيش باشيروتو حياة مميزة حيث يعمل أحيانا كمزارع في أرض والده الكائنة في إقليم فينيتو رفقة أشقائه الثلاثة، وذلك في فترة الإجازة أو كلما سمح له الوقت بذلك.

وقال والد اللاعب "عندما لا يكون هناك مباريات أو ارتباطات لدى باشيروتو فإنه يأتي لمساعدتنا في تحميل وتنزيل الماشية من الشاحنات".

وفي عام 2023، تلقى باشيروتو أول استدعاء له مع المنتخب الإيطالي، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبحسب الموقع ذاته تبلغ القيمة السوقية الحالية للمدافع الإيطالي حوالي 3.6 ملايين يورو.