ملعب أتلتيكو مدريد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة الخميس.

وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام.

وستكون النهائي السادس الذي سيقام في العاصمة مدريد بعد أعوام (1957 و1969 و1980 و2010 و2019).

وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الاتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن في البداية عن استضافة نهائي 2027 في ميلانو، لكن المدينة الإيطالية سُحبت من استضافة الحدث بعد أن رأى يويفا أنه لم يتلقَ "ضمانات كافية".

تجدر الإشارة إلى أن النهائي المقبل سيقام في ميونخ العام الحالي بينما سيقام نهائي النسخة المقبلة ببوادبست في 30 مايو/أيار 2026.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن نهائي دوري الأبطال للسيدات لعام 2027 سيقام في وارسو، فيما ستحتضن مدينة سالزبورغ النمساوية نهائي مسابقة الكأس السوبر الأوروبية العام المقبل.