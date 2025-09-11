من الصمت إلى الإدانة.. أوساط كرة القدم تصعّد ضد إسرائيل

مر أكثر من عام على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب الاتحاد الفلسطيني إيقاف إسرائيل عن المشاركات الدولية في كرة القدم، ورغم تصاعد عدوانها على غزة وحرب الإبادة الممنهجة التي تمارسها لم تتخذ الهيئات الكروية أي إجراء ضد منتخبها أو أنديتها.

ووفقا لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب طالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي المئات من الرياضيين الفلسطينيين حيث وصل عدد الشهداء إلى 774.

وأوضح الرجوب، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد، أن من بين هؤلاء الرياضيين 355 لاعب كرة قدم، إلى جانب 119 مفقودا.

كما طالت آلة القتل الإسرائيلية 15 شخصا من العاملين في الإعلام الرياضي، في وقت تعرضت 288 منشأة رياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة للدمار الكلي أو الجزئي.

الكيل بمكيالين

ورغم حرمان روسيا من المشاركة في المنافسات الكروية بحجة حربها على أوكرانيا، فإن "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يتخذا نفس الإجراءات لمعاقبة إسرائيل.

ورغم الضغوط الإعلامية والجماهيرية جاء رد رئيس (يويفا) ألكسندر تشيفرين دون التوقعات، إذ لم تكن كلماته واضحة وحاسمة، بل كانت هروبا من الإجابة بطريقة دبلوماسية عبّر من خلالها عن الرفض الكلي للعقوبات على الرياضيين، بحجة أنهم غير مسؤولين عن الحروب التي تشنها دولهم.

وتساءل تشيفرين، في تصريحات لموقع "غيف مي سبورت" البريطاني، بشأن ما الذي يمكن للاعب أن يفعله لوقف الحرب، قائلا "هل توقفت الحرب الروسية الأوكرانية بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على استبعاد الفرق الروسية؟".

وأشار الموقع إلى أن تصريحات تشيفرين لم تعتبر سلبية بالمطلق، فهي على الأقل تعتبر كسرا للتحفظ الذي أبداه في تصريحات سابقة، جاءت بعد انتهاء الكونغرس الـ49 للاتحاد الأوربي لكرة القدم.

وأجاب حينها عن سؤال صحفيين عن الفرق بين روسيا وإسرائيل قائلا "إذا كنت تتحدث عن كرة القدم فيمكنك إلقاء نظرة على التصنيف العالمي للمنتخبات، وإذا كنت تتحدث عن السياسة فلا تسألني".

ولم يصدر عن فيفا حتى الآن أي تصريحات واضحة حول طرد إسرائيل، باستثناء ما أبداه من استعداد لمناقشة طلب الاتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات على إسرائيل، بينما أبدى تفاؤله في إعادة الفرق الروسية شرط التوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا.

موجة تضامن

بعد استشهاد اللاعب سليمان عبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، كسر اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صمتا طويلا تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة، حين أعاد تغريدة عبر "إكس" نعى فيها الفيفا اللاعب، وأرفقها بسؤال للاتحاد "هل من الممكن أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

كما تجاوز تضامن الجماهير الأيرلندية جمهور نادي سلتيك، وانتقل إلى مشجعي المنتخب حيث استغلت المباراة التي جمعتهم بالمنتخب المجري خلال تصفيات كأس العالم 2026، لترفع لافتة كبيرة كتب عليها "ارفعوا البطاقة الحمراء لإسرائيل".

ولاقت كلمات مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو صدى واسعا، عندما صرح قائلا "تؤلمني رؤية المدنيين والأطفال يفقدون حياتهم، لكن إسرائيل في مجموعتنا وعلينا لعب المباراة"، ثم أكد بعد المباراة أن منتخب بلاده غير محظوظ باللعب مع إسرائيل.

أما تراجعه عن هذه التصريحات لاحقا، فعزاه محللون لتعرضه لضغوط بسبب هذه التصريحات، في حين برره آخرون بأنه كان يحاول رفع الضغط عن لاعبيه قبل المباراة وعدم شحن المنافس.

بدوره، أبدى حارس المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما تعاطفه مع غزة، خلال مؤتمر صحفي سبق مباراة جمعتهم بإستونيا، قائلا "لقد أصبحت أبا حديثا، ويؤلمني كثيرا ما يحدث في غزة، إنه وضع خارج عن سيطرتنا لا أريد الخوض فيه، نريد لعب كرة القدم، لكننا نريد إحلال السلام".

وشهدت مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الإسرائيلي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، لحظة توتر غير متوقعة بعد نهاية اللقاء، حين اندلع شجار بين جينارو غاتوزو، مدرب "الأزوري" وعدد من لاعبي المنتخب الإسرائيلي.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد أثار سخط نظيره الإسرائيلي، حين أعلن عن تبرعه بعائدات مباراة المنتخب المقبلة أمام إسرائيل لصالح الجهود الإنسانية في غزة.

ولم يكتف النرويجيون بذلك بل إن رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافنيس قالت "نحن وغيرنا من المنظمات لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ فترة طويلة".

ويعكس تصاعد ردود الفعل في الأوساط الرياضية، ضد إسرائيل وفضح جرائمها، تحولا كبيرا في تعاطي الأوساط الرياضية وخاصة كرة القدم مع ما يرتكب من جرائم في غزة، وضرورة توحيد معايير التعامل مع كل دولة ترتكب مثل هذه الجرائم.