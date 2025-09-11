عبء القميص 9 يثقل كاهل البرازيلي إندريك في ريال مدريد

مع اقتراب عودته من الإصابة والظهور في تدريبات ريال مدريد مجددا، يعيش الشاب البرازيلي إندريك وضعية غريبة غير مسبوقة في تاريخ النادي الملكي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إندريك استلم القميص رقم 9 في الموسم الجديد وهو رقم ارتداه لاعبون كبار في ريال مدريد، ومع ذلك فإن مشاركته أساسيا مع الفريق أصبحت أصعب من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن يعود إندريك (18 عاما) إلى تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع بعد غياب طويل، تلقى خلاله خبرا مفرحا وآخر مزعجا.

وأوضحت الصحيفة "سيرتدي إندريك القميص رقم 9 الذي يحمل تاريخا كبيرا في ريال مدريد، لكن بقية الأخبار لم تكن جيدة، فقد انتهى موسمه الماضي يوم 18 مايو/أيار الفائت بعد إصابته في مباراة إشبيلية، ثم تعرّض لانتكاسة جديدة حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية".

ومن أبرز النجوم الذين حملوا هذا القميص في تاريخ ريال مدريد البرازيلي رونالدو نازاريو، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو ومواطنه إيميليو بوتراغينيو، والمكسيكي هوغو سانشيز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

وفي فترة غيابه شاهد إندريك بعينه تألق زميله غونزالو غارسيا، كما تعاقد ريال مدريد مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت، وما زاد الوضع تعقيدا بالنسبة للبرازيلي هو عدم رحيل أي لاعب في خط الهجوم.

وترى "ماركا" أن كل هذه الأمور تشير إلى أن "العقبات أمام إندريك اليوم ستكون أكبر من موسمه الأول (2024-2025) مع ريال مدريد".

واعتبر إندريك في موسمه الأول خيارا بديلا لرأس الحربة الأساسي (كيليان مبابي)، أما في الموسم الثاني فعليه منافسة غونزالو ومبابي وماستانتونو على هذا المركز، بينما مواطنه رودريغو الذي كان يمكن أن يفتح له الطريق قليلا للمشاركة فقد بقي مع الفريق ولم يرحل في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

9️⃣ Endrick ante el reto del 9 en el Real Madrid: – Alfredo di Stéfano

– Raymond Kopa

– Santillana

– Laurie Cunningham

– Emilio Butragueño

– Hugo Sánchez

– Iván Zamorano

– Fernando Morientes

– Ronaldo

– Cristiano Ronaldo

– Karim Benzema

– Kylian Mbappé

– Endrick 🆕 pic.twitter.com/3qnWnAWCLY — MARCA (@marca) August 8, 2025

واجتهد إندريك كثيرا لكسب ثقة كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لريال مدريد، الحالي للبرازيل، علما بأن الأخير كان يرى أن اللاعب يحتاج إلى التطور للاندماج أكثر في الفريق، وعليه اليوم أن يسلك الطريق ذاته مع تشابي ألونسو وفق الصحيفة.

وفي موسمه الأول مع ريال مدريد، خاض إندريك 37 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 7 أهداف في 847 دقيقة لعب بمعدل هدف كل 120 دقيقة، كما قدّم لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.

وفي الوقت نفسه يعيش إندريك تحديا هائلا، فهو يعلم أن ظهوره مع البرازيل بيد أنشيلوتي وكل ذلك يتوقف على مشاركته أساسيا أكثر مع ريال مدريد.

ويفضّل ريال مدريد التريث وعدم استعجال عودة إندريك، الذي يتعين عليه مواصلة العمل الفردي حتى يحصل على التصريح الطبي، ثم التركيز بعد ذلك على استعادة الجاهزية التنافسية التي يحتاجها ألونسو في ظل خوض ريال مدريد 7 مباريات صعبة (5 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا) في الأسابيع الثلاثة المقبلة.