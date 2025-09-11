ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في بداية موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، عندما يسافر إلى ريال أرينا بعد ظهر يوم السبت لمواجهة ريال سوسيداد.

ويتصدر "لوس بلانكوس" جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط من مبارياته الثلاث الافتتاحية، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس عشر بعد أن جمع نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الأولى في الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني

تقام المباراة السبت 13 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب أنويتا في مدينة سان سيباسيتان، وتنطلق الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات، الثالثة والربع عصرا (15:15) بتوقيت دول المغرب العربي.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

beIN Sports HD3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حقق ريال مدريد بداية قوية هذا الموسم، حيث سجل 3 انتصارات متتالية على أوساسونا وريال أوفييدو ومايوركا، مسجلا 6 أهداف في هذه العملية، ولم يستقبل سوى هدف واحد.

افتتح ريال سوسيداد موسمه بالتعادل 1-1 مع فالنسيا قبل أن يتقاسم النقاط مرة أخرى بالتعادل 2-2 مع إسبانيول في 24 أغسطس/آب، لكنه دخل فترة التوقف الدولي بعد خسارته 1-0 أمام ريال أوفيدو.

المواجهات التاريخية بين الفريقين

فاز ريال مدريد في 102 مباراة من أصل 183 مباراة سابقة ضد ريال سوسيداد في جميع المسابقات، بما في ذلك انتصاران بنتيجة 2-0، في مباراتين بالدوري الإسباني خلال موسم 2024-2025.

ولم يخسر ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني منذ مايو/أيار 2023، لكنه خسر مرة واحدة أمام الفريق الباسكي في الدوري الإسباني منذ مايو/أيار 2019.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال سوسيداد:

كورتوا، ألكسندر أرنولد، ميليتاو، هويسين، كاريراس، فالفيردي، تشواميني، غولر، ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس.

تشكيلة ريال سوسيداد المتوقعة ضد ريال سوسيداد:

ريميرو، أرامبورو، زوبيلديا، كاليتا كار، مونوز، كوبو، مينديز، جوروتكساتيجي، مارين، بارينيتكسيا، أويارزابال.