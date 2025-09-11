ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة
يسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في بداية موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، عندما يسافر إلى ريال أرينا بعد ظهر يوم السبت لمواجهة ريال سوسيداد.
ويتصدر "لوس بلانكوس" جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط من مبارياته الثلاث الافتتاحية، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس عشر بعد أن جمع نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الأولى في الموسم.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2الفرنسي ميندي أحد أكبر الألغاز في ريال مدريد
- list 2 of 2عبء القميص 9 يثقل كاهل البرازيلي إندريك في ريال مدريد
موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني
تقام المباراة السبت 13 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب أنويتا في مدينة سان سيباسيتان، وتنطلق الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات، الثالثة والربع عصرا (15:15) بتوقيت دول المغرب العربي.
قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
- beIN Sports HD3
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
حقق ريال مدريد بداية قوية هذا الموسم، حيث سجل 3 انتصارات متتالية على أوساسونا وريال أوفييدو ومايوركا، مسجلا 6 أهداف في هذه العملية، ولم يستقبل سوى هدف واحد.
افتتح ريال سوسيداد موسمه بالتعادل 1-1 مع فالنسيا قبل أن يتقاسم النقاط مرة أخرى بالتعادل 2-2 مع إسبانيول في 24 أغسطس/آب، لكنه دخل فترة التوقف الدولي بعد خسارته 1-0 أمام ريال أوفيدو.
المواجهات التاريخية بين الفريقين
فاز ريال مدريد في 102 مباراة من أصل 183 مباراة سابقة ضد ريال سوسيداد في جميع المسابقات، بما في ذلك انتصاران بنتيجة 2-0، في مباراتين بالدوري الإسباني خلال موسم 2024-2025.
ولم يخسر ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني منذ مايو/أيار 2023، لكنه خسر مرة واحدة أمام الفريق الباسكي في الدوري الإسباني منذ مايو/أيار 2019.
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال سوسيداد:
كورتوا، ألكسندر أرنولد، ميليتاو، هويسين، كاريراس، فالفيردي، تشواميني، غولر، ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس.
تشكيلة ريال سوسيداد المتوقعة ضد ريال سوسيداد:
ريميرو، أرامبورو، زوبيلديا، كاليتا كار، مونوز، كوبو، مينديز، جوروتكساتيجي، مارين، بارينيتكسيا، أويارزابال.