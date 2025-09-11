حصل كريستيانو رونالدو على جائزة "الأعظم على مر العصور" المقدمة من رابطة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم خلال حفل أقيم في بورتو أمس الأربعاء.

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي -الذي يعد هداف كرة القدم الدولية برصيد 141 هدفا في 223 مباراة- جائزة فردية أخرى إلى مسيرته الرائعة.

ووصفه الدوري البرتغالي بأنه "شخصية لا غنى عنها في الرياضة ومثال أعلى لملايين الأشخاص"، معترفًا بتأثيره الذي لا مثيل له على كرة القدم.

وقال "بين السجلات الفردية والألقاب الجماعية والتأثير الإعلامي، بنى إرثًا يضعه الأفضل على الإطلاق، رسم ملامح حقبة، وسيترك بصمةً لا تُمحى في عالم كرة القدم".

ولم يتمكن رونالدو (40 عاما)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، من حضور الحفل في بورتو لكنه أرسل مقطع فيديو يعبر فيه عن امتنانه.

قال مهاجم النصر السعودي: "أود أن أشكر رابطة الدوري على هذه الجائزة لأفضل لاعب على مر العصور. كما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بشيء لبلدي. أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الكأس الرائعة، والمدربين، وكل من ساعدني على التطور أكثر".

Se o 𝐆𝐎𝐀𝐓 fala, nós escutamos 🐐 A mensagem 💬 de Cristiano Ronaldo após ser premiado no 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆 pic.twitter.com/gdwEQEObYD — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

وأشادت الرابطة بأخلاقيات عمله وروحه التنافسية وطبيعته الحاسمة، مؤكدة أن إرثه يتجاوز الإحصائيات، حيث ضمن مكانه كأعظم لاعب على مر العصور.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم بعد فوز البرتغال 3-2 على المجر.

وسجل نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 39 هدفا في تصفيات كأس العالم وينضم إلى كارلوس رويز لاعب غواتيمالا في صدارة قائمة الهدافين.

ويظل رونالدو مطاردا لحلمه الأكبر وهو الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية بشكل عام، علما بأنه قد وصل إلى 942 هدفا وصنع 258 هدفا بإجمالي 1200 مساهمة تهديفية.

سجل رونالدو 943 هدفًا في مسيرته، ولديه أهداف دولية أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول من هو الأفضل على الإطلاق، فإنه سيظل دائما موضع شك، حيث يفضل الكثيرون أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي.