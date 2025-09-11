تشلسي في ورطة لاتهامه بارتكاب 74 مخالفة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 اتهاما إلى تشلسي، الخميس، بدعوى مخالفة النادي المنافس في الدوري الممتاز لوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين والوسطاء، ولوائح الاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين على مدى أكثر من عقد من الزمان.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتهامات، لكن تشلسي قال إنه "أبلغ ذاتيا" عن تلك الوقائع، بعد تغيير ملكية النادي في مايو/أيار 2022.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان، "السلوك الذي تتعلق به التهم يمتد من عام 2009 إلى 2022، ويرتبط في المقام الأول بأحداث وقعت بين موسمي 2010-2011 و2015-2016".

وكان النادي اللندني مملوكا في ذلك الوقت لرومان أبراموفيتش، لكن الملياردير الروسي عرض تشلسي للبيع عام 2022 بعد العقوبات التي فرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكمل أبراموفيتش، الذي اشترى النادي في عام 2003، عملية البيع لتحالف بقيادة رجل الأعمال الأميركي تود بويلي، الذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال".

وقال تشلسي في بيان "خلال عملية العناية الواجبة الشاملة قبل إتمام عملية الشراء، أصبحت مجموعة الملكية على دراية بإمكانية وجود تقارير مالية غير كاملة، فيما يتعلق بالمعاملات التاريخية وغيرها من الانتهاكات المحتملة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف "وبعد إتمام عملية الشراء مباشرة، قام النادي بالإبلاغ عن هذه الأمور إلى جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وتابع "أظهر النادي شفافية غير مسبوقة خلال هذه العملية، بما في ذلك منح الوصول الشامل إلى ملفات النادي والبيانات التاريخية".

وأكمل "سنواصل التعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن تشلسي لديه مهلة حتى يوم 19 سبتمبر/أيلول للرد على الاتهام.

وقال مصدر في النادي لرويترز إن "البلوز" فتح سجلاته للاتحاد الإنجليزي حتى يتمكن من إصدار حكم مستنير بشأن المدفوعات التاريخية.

ولم يكشف المصدر عن طبيعة التهم أو المدفوعات لأنها قضية قانونية قائمة، لكنه أكد ارتباطها بفريق الرجال.

ويأمل تشلسي أن يأخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم شفافيته في الاعتبار، إذا أدت الانتهاكات المزعومة إلى عقوبات قد تتراوح بين الغرامات المالية أو خصم النقاط أو حتى المنع من التعاقدات.

عقوبات سابقة

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تشيلسي من التعاقدات في عام 2019، بعد إدانته بانتهاك اللوائح في قضية تخص 29 لاعبا أجنبيا تحت سن 18 عاما.

وفي يوليو/تموز 2023، توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى تسوية مع تشلسي بشأن تقديم معلومات مالية غير كافية، تخص "المعاملات التاريخية" بين عامي 2012 و2019.

وقال ملاك النادي في ذلك الوقت إنهم قاموا بشكل استباقي بإبلاغ اليويفا عن حالات محتملة لعدم اكتمال التقارير المالية.

وبعدها بأسبوعين أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها تحقق في انتهاكات محتملة للقواعد المالية في تشلسي تحت ملكية أبراموفيتش.

وقالت صحيفة ذا تايمز إن التحقيق شمل مدفوعات بملايين الجنيهات الإسترلينية إلى كيانات خارجية غير معلنة، ولها صلات بوسطاء في كرة القدم.

وفي يوليو تموز من هذا العام، وقع اليويفا غرامة قدرها 31 مليون يورو (36.31 مليون دولار) على تشلسي، بسبب انتهاك قواعده المالية عبر عدم الامتثال للوائح أرباح كرة القدم وانتهاك لوائح تكلفة الفريق.

ووافق تشلسي على تسوية مدتها 4 سنوات مع اليويفا لتجنب خطر التعرض لغرامة إضافية بقيمة 60 مليون يورو إذا لم يرتب أوضاعه المالية.