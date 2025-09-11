الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره القادسية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

وفي المباراة الافتتاحية فاز الهلال تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي على الرياض بهدفين من دون رد، في المقابل تغلب القادسية على النجمة الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي 3-1.

موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

تقام المباراة السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الدوحة والسعودية ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والقادسية

Thmanyah 1 HD (المعلق فارس عوض)

وفي المواجهات السابقة بين الفريقين، فاز الزعيم في 11 مباراة مقابل فوزين للقادسية وتعادل وحيد.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد القادسية

بونو، الحربي، كوليبالي، كانسيلو، أكتشيشيك، ناصر الدوسري، نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، نونيز.

تشكيلة القادسية المتوقعة ضد الهلال

كاستيليس، ناتشو، جاستون، الشهراني، العمار، أبو الشامات، هزازي، الجوير، نيثان، كينونيس، ريتيغي.