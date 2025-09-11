رياضة|الشرق الأوسط

الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

مواجهة سابقة بين الاتحاد والفتح في الدوري السعودي (غيتي)
Published On 11/9/2025
آخر تحديث: 18:07 (توقيت مكة)

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

ويسعى الاتحاد بطل الموسم الماضي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن اكتسح الأخدود 6-2 في الجولة الافتتاحية بينما خسر الفتح من الفيحاء بنتيجة (2-1).

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح بالدوري السعودي

تقام المباراة غدا الجمعة 12 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنطلق التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الفتح

  • Thmanyah 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والفتح

  • تواجه الفريقان في 32 مباراة سابقة.
  • فاز الاتحاد في 14 مباراة.
  • فاز الفتح في 6 مباريات.
  • التعادل في 8 مباريات.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الفتح

  • رايكوفيتش، الشنقيطي، آل موسى، بيريرا، ميتاي، كانتي، فابينيو، عوار، بيرغوين، الشهري، ديابي.

تشكيلة الفتح ضد الاتحاد

  • البخاري؛ باتيا، فرنانديز، سعدان، قشيش؛ باتنة، يوسف، بندبكة، الزبيدي؛ العنزي، فارغاس.
المصدر: الجزيرة + وكالات

