الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

ويسعى الاتحاد بطل الموسم الماضي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن اكتسح الأخدود 6-2 في الجولة الافتتاحية بينما خسر الفتح من الفيحاء بنتيجة (2-1).

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح بالدوري السعودي

تقام المباراة غدا الجمعة 12 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنطلق التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الفتح

Thmanyah 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والفتح

تواجه الفريقان في 32 مباراة سابقة.

فاز الاتحاد في 14 مباراة.

فاز الفتح في 6 مباريات.

التعادل في 8 مباريات.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الفتح

رايكوفيتش، الشنقيطي، آل موسى، بيريرا، ميتاي، كانتي، فابينيو، عوار، بيرغوين، الشهري، ديابي.

تشكيلة الفتح ضد الاتحاد