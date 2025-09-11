عرض المهاجم الفرنسي مارسيال على 6 أندية في يوم واحد

كشفت تقارير صحفية أن نادي أيك أثينا يسعى للتخلص من نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال لدرجة أنه عرضه على 6 أندية خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن يتفق مع مونتيري المكسيكي في الساعات الأخيرة.

ويُعد مارسيال الذي يمتد عقده حتى 2027 أحد أعلى اللاعبين أجرا في تشكيلة أثينا براتب يبلغ 2.5 مليون يورو سنويا.

انضم مارسيال، الذي أصبح لاعبا حرا بعد مغادرته مانشستر يونايتد في صيف 2024، إلى نادي أيك أثينا مقابل 8.6 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين سجل 9 أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة رسمية.

وكما هو الحال مع مانشستر يونايتد، عانى مارسيال من ضعف في مستواه وتكرر الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع أيك أثينا.

وذكر الصحفى سباستيان دينيس المتخصص في سوق الانتقالات، أن النادي اليوناني يسعى بشدة لعرض اللاعب الفرنسي للبيع وعرضه على 6 أندية.

وأفادت آخر التقارير أن نجم مانشستر يونايتد السابق وافق على الانضمام إلى العملاق المكسيكي مونتيري، بعد أن حصل على موافقة ناديه للسفر لإجراء الفحص الطبي.

ووفقا للصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد اتفق مونتيري ومارسيال على الشروط، ومن المقرر أن ينضم الفرنسي إلى النادي المكسيكي، بشرط اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos. Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

مسيرة مظفرة

برز مارسيال في موناكو بعد انضمامه من ليون عام 2013، وتألق في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد عام 2015 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

لعب المهاجم الفرنسي 319 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" مسجلا 90 هدفا. لكن عدم الثبات في المستوى والإصابات والعلاقات المتوترة مع المدربين، خاصة جوزيه مورينيو أعاقت تقدمه. وبعد 9 مواسم متفاوتة اتسمت بقلة وقت اللعب ومشاكل اللياقة البدنية المتكررة، غادر النادي.