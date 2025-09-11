رياضة|بطولات أوروبية|اليونان

عرض المهاجم الفرنسي مارسيال على 6 أندية في يوم واحد

المصدر: حساب Instant Foot ⚽️ @lnstantFoot على إكس أنتوني مارسيال لاعب نادي أيك أثينا https://x.com/lnstantFoot/status/1966069760078107038
أنتوني مارسيال انضم إلى نادي أيك أثينا في صيف 2024 (مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 11/9/2025
|
آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)

حفظ

كشفت تقارير صحفية أن نادي أيك أثينا يسعى للتخلص من نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال لدرجة أنه عرضه على 6 أندية خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن يتفق مع مونتيري المكسيكي في الساعات الأخيرة.

ويُعد مارسيال الذي يمتد عقده حتى 2027 أحد أعلى اللاعبين أجرا في تشكيلة أثينا براتب يبلغ 2.5 مليون يورو سنويا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

انضم مارسيال، الذي أصبح لاعبا حرا بعد مغادرته مانشستر يونايتد في صيف 2024، إلى نادي أيك أثينا مقابل 8.6 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين سجل 9 أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة رسمية.

وكما هو الحال مع مانشستر يونايتد، عانى مارسيال من ضعف في مستواه وتكرر الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع أيك أثينا.

وذكر الصحفى سباستيان دينيس المتخصص في سوق الانتقالات، أن النادي اليوناني يسعى بشدة لعرض اللاعب الفرنسي للبيع وعرضه على 6 أندية.

وأفادت آخر التقارير أن نجم مانشستر يونايتد السابق وافق على الانضمام إلى العملاق المكسيكي مونتيري، بعد أن حصل على موافقة ناديه للسفر لإجراء الفحص الطبي.

ووفقا للصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد اتفق مونتيري ومارسيال على الشروط، ومن المقرر أن ينضم الفرنسي إلى النادي المكسيكي، بشرط اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

مسيرة مظفرة

برز مارسيال في موناكو بعد انضمامه من ليون عام 2013، وتألق في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد عام 2015 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

مارسيال انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2015 بعد موسم رائع مع موناكو (غيتي)

لعب المهاجم الفرنسي 319 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" مسجلا 90 هدفا. لكن عدم الثبات في المستوى والإصابات والعلاقات المتوترة مع المدربين، خاصة جوزيه مورينيو أعاقت تقدمه. وبعد 9 مواسم متفاوتة اتسمت بقلة وقت اللعب ومشاكل اللياقة البدنية المتكررة، غادر النادي.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان