هكذا خرجت تونس من أزمة أمم أفريقيا لتتأهل إلى كأس العالم 2026

تهاطلت ردود الأفعال في الأوساط الكروية بتونس عقب تأهل منتخب نسور قرطاج لنهائيات كأس العالم الاثنين الماضي بعد فوزها على غينيا الاستوائية (1 ـ 0) في مالابو لحساب الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الثامنة.

وقبل جولتين من نهاية تصفيات منطقة أفريقيا المؤهلة للمونديال حجز المنتخب التونسي المقعد الثاني عن القارة السمراء حتى الآن في كأس العالم بعد المغرب، لكن نسور قرطاج عاشوا فترات صعبة أمام غينيا الاستوائية في مباراة التأهل.

ولم يكن الكثير من جماهير منتخب تونس يتوقعون أن ينتفض رفاق الحارس أيمن دحمان بعد فترة صعبة خلال نهاية العام الماضي عندما كان منتخب بلادهم على وشك أن يخرج من سباق التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025.

بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.. المنتخب التونسي يحجز بطاقة العبور إلى المونديال 🇹🇳🔥#التصفيات_الأفريقية | #SSC pic.twitter.com/pZQLNBKwr0 — SSC (@ssc_sports) September 8, 2025

لحظات صعبة واحتفالات جماهيرية

قبل ملاقاة غينيا الاستوائية، كان منتخب تونس أمام مهمة صعبة لحسم التأهل وذلك بالفوز على مضيفه في مالابو، لكن مجريات المباراة شهدت ضغطا مستمرا على دفاع نسور قرطاج، قبل أن يحرز محمد علي بن رمضان هدف التأهل في الوقت القاتل منهيا هجمة رائعة لزميله فراس شواط.

وضجت منصات التواصل بالتفاعلات عقب الوصول رسميا للنهائيات واستمرار المسيرة الإيجابية طوال مشوار التصفيات.

وخلافا لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي تلقى فيها منتخب تونس ثلاثة هزائم وتأهل وصيفا للمجموعة، شهدت منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم مشوارا لافتا لنسور قرطاج بتحقيقهم سبع انتصارات وتعادلا واحدا وتصدر المجموعة برصيد 22 نقطة حتى الآن.

وكان عدد من الجماهير ووسائل الإعلام في استقبال بعثة المنتخب لدى العودة إلى تونس فجر اليوم الثلاثاء فيما اعتبر كثيرون أن التأهل لمونديال 2026 يحمل الكثير من الرسائل الإيجابية للكرة التونسية.

أزمة إدارية

وعاشت كرة القدم في تونس خلال العامين الماضيين على وقع أزمة إدارية ورياضية كبرى ألقت بظلالها على نتائج كل المنتخبات، إذ فشل المنتخب الأول في أمم أفريقيا 2024 في التأهل للدور الثاني، كما بلغ نهائيات النسخة المقبلة من النهائيات بصعوبة بالغة، وفي الوقت نفسه عجز منتخب (تحت 23 عاما) عن بلوغ أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وإداريا، ألقت أزمة الفراغ التي شهدها الاتحاد بعد عزل رئيسه وديع الجريء واعتقاله بسبب شبهات فساد، بظلالها على الأوضاع الكروية في البلاد، مما أفرز صعود مجلس لتصريف الأعمال طوال 6 أشهر قبل انتخاب معز الناصري رئيسا جديدا للاتحاد في يناير/كانون الثاني 2025.

وأعاد التأهل لكأس العالم 2026 الأمل من جديد للكرة التونسية بالسير على طريق إنجاز مونديالي بالتأهل للمرة الأولى للدور الثاني وهو ما لم يتحقق في 6 مشاركات سابقة لنسور قرطاج.

واعتبر وسام اللطيف، عضو اتحاد الكرة التونسي أن التأهل لم يكن سهلا بالمرة باعتبار أن منتخب غينيا الاستوائية كان يدافع عن آخر فرصة للاستمرار في السباق، وفضلا عن ذلك كان معززا بعاملي الأرض والجمهور وفق قوله.

وقال اللطيف للجزيرة نت "لم يساورنا الشك في قدرات لاعبينا، تابعنا المباراة تحت ضغط كبير خصوصا في الدقائق الأخيرة وفزنا في نهاية المطاف بالمباراة الأهم في التصفيات، منتخب تونس كثيرا ما عاش مثل هذه الضغوط لأن لاعبيه يؤمنون بحظوظهم حتى النهاية".

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن "أجمل ما في هذا التأهل الصعب هو إيمان المجموعة بقدرتها على الفوز ورغبتها في إسعاد التونسيين".

وستلعب تونس في الجولتين الأخيرتين أمام كل من ساو تومي وبرينسيب ثم ناميبيا لتعزيز صدارتها، والحفاظ على شباكها نظيفة طوال التصفيات وهو ما لم يحققه أي منتخب في تصفيات إفريقيا.

وخاضت تونس 8 مباريات أحرزت فيها 13 هدفا دون أن تهتز شباكها ولو في مناسبة واحدة.

إشادة عالمية بالتأهل السابع

من جانبه، يرى حمادي الدو المدرب المساعد لمنتخب تونس أن "الجهاز الفني واللاعبين لم يساورهم الشك في الخروج بورقة التأهل رغم الفترات الحرجة التي مر بها دفاع نسور قرطاج.

وقال الدو للجزيرة نت "كنا على يقين وثقة كاملين بقدرتنا على ضمان مقعد التأهل للمونديال المقبل، الإرادة كانت قوية من جانب اللاعبين، نجحنا في التغييرات التي قمنا بها أثناء اللعب والتي أتت ثمارها وأثبتت أن المجموعة يسودها الانضباط والانسجام بدليل لقطة الهدف الحاسم".

وعلى عكس آراء بعض الملاحظين، شدد المدرب المساعد على أن التأهل لم يكن صعبا خلال النسخة الحالية لتصفيات المونديال، وأضاف "الفوز على ليبيريا منحنا فارقا مريحا في الصدارة، فرصتنا في الصعود للنهائيات ظلت دوما قوية وعزيمة اللاعبين وراء تسجيل هدف تاريخي حسمنا به التأهل قبل جولتين من النهاية".

وحظي تأهل تونس بإشادة عالمية إذ هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو منتخب نسور قرطاج ببلوغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخ البطولة.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم على حساباته بمنصات التواصل "هنيئا للتونسيين بهذا التأهل، منتخبكم أعطى على الدوام نكهة خاصة لكأس العالم، أعلم أنكم شعب شغوف بكرة القدم ولكم لاعبون مميزون فازوا على فرنسا في كأس العالم قطر 2022 وحصدوا الإعجاب على غرار وهبي الخزري".

وخلال النسخ الماضية، لم تكن طريق منتخب نسور قرطاج في التصفيات مفروشة بالورود بل شهدت الكثير من الإثارة واللحظات الصعبة، ففي مونديال قطر 2022، تأهلت تونس بعد الفوز على مالي بهدف من النيران الصديقة لمدافع الأخير.

وفي 2018، صعد رفاق فرجاني ساسي بعد تعادل بشق الأنفس أمام ليبيا في ملعب رادس الأولمبي، وفي 2006، عاشت الجماهير التونسية حالات من الأمل واليأس بعد مباراة مثيرة ضد المغرب (2 ـ 2) صعد في أعقابها منتخب تونس للنهائيات التي أقيمت في ألمانيا.

وسبق لتونس الوصول لكأس العالم في 6 مناسبات، دون اعتبار النسخة المقبلة، وذلك أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022 لكنها لم تنجح طوال مشوارها المونديالي في التأهل للدور الثاني.