إحصائية صادمة لعدد المباريات التي غاب عنها سواريز بسبب الإيقاف

أعادت العقوبة الأخيرة المفروضة على الأورغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي الجدل حول سجله الانضباطي وما تسبّب به من انعكاسات سلبية على مسيرته الكروية الطويلة.

وقبل أيام، فرضت اللجنة التأديبية التابعة لبطولة كأس الدوريات عقوبة الإيقاف على سواريز لمدة 6 مباريات، وذلك بعد بصقه على أحد أفراد الجهاز الإداري لفريق سياتل ساوندرز عقب الهزيمة 0-3 في المباراة النهائية للبطولة.

وأُضيفت هذه العقوبة إلى سلسلة من السلوكيات السابقة المثيرة للجدل أقدم عليها سواريز (38 عاما) خلال مسيرته الكروية، منها عض اللاعبين وتوجيه عبارات عنصرية لآخرين.

لكن اللافت أن فترات غياب سواريز عن المباريات بداعي الإصابة مع جميع الفرق التي لعب لها ومنتخب أوروغواي، أقل من تلك الناتجة عن سجله الانضباطي.

وعلى مدى 20 عاما، ارتدى فيها سواريز قمصان أندية بينارول من أورغواي، وأياكس أمستردام ونادي غرونينغن الهولنديين، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وغريميو البرازيلي، وإنتر ميامي ومنتخب أوروغواي، لم يتغيّب اللاعب إلا عن 54 مباراة بسبب الإصابة.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

ويرى موقع "تريبونا" الإسباني أن هذا الرقم يُعد منخفضا للغاية بالنسبة للاعب شارك في منافسات وبطولات قوية من الناحية الفنية والبدنية.

في المقابل، بلغ مجموع عدد المباريات التي غاب عنها سواريز بسبب الإيقاف 65 مباراة، يُضاف إليها المباريات الست الجديدة. ومن المحتمل أن يكون الرقم الأخير قابلا للزيادة، في انتظار إقرار رابطة الدوري الأميركي (إم إل إس) عقوبات إضافية على اللاعب.

يُذكر أن سواريز خاض خلال مسيرته الكروية 845 مباراة مع الأندية، بالإضافة إلى 143 مباراة دولية، مسجلا 509 أهداف مع الأندية، و69 هدفا مع منتخب بلاده، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويلعب سواريز مع إنتر ميامي منذ وصوله إليه يناير/كانون الثاني 2024 قادما من غريميو في صفقة انتقال حر، علما بأن عقده الحالي مع الفريق الأميركي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي بعد 3 أشهر من الآن، ولا معلومات حتى الآن تتحدث عن إمكانية تمديد العقد.