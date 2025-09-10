حاسوب عملاق يتوقع الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

كشفت تنبؤات حاسوب عملاق عن هوية الفريق المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2025-2026.

وتعود منافسات البطولة الأوروبية العريقة منتصف الأسبوع المقبل، وفيها يتنافس 36 ناديا على مراحل من أجل رفع الكأس "ذات الأذنين" يوم 30 مايو/أيار 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجربة بودابست.

ويدخل باريس سان جيرمان الموسم الجديد باعتباره حاملا للقب، عقب فوزه الكبير 5-0 على إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في نهائي النسخة الماضية الذي جرى على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

ورغم ذلك فإن العملاق الباريسي جاء في المركز الرابع في احتمالات المرشحين الفوز بالبطولة بنسبة 12.1%، وذلك وفق 10 آلاف محاكاة قام بها حاسوب "أوبتا" العملاق.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈 Who will win the 2025-26 UEFA Champions League? We've got the results of the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations. pic.twitter.com/BXu7xZxBrB — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 10, 2025

ووضع الحاسوب العملاق فريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت على رأس الفرق المرشحة للتتويج باللقب بنسبة 20.4%، علما بأن الريدز أُقصي في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام سان جيرمان في الدور ثمن النهائي.

وجاء مواطنه أرسنال في المركز الثاني بحظوظ بلغت نسبتها 16%، أما مانشستر سيتي وبرشلونة فيتقاسمان المركز الرابع بنسبة وصلت إلى 8.4% فقط.

اللافت أن ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (15)، والذي عزّز صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة وتعاقد أيضا مع المدرب تشابي ألونسو، فإنه يتواجد في المركز السابع بقائمة الترشيحات بنسبة 5.8%.

أما بطل أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية وهو تشلسي، فيتواجد في المركز السادس بنسبة استقرت عند 7%.

وتاليا تنبؤات الحاسوب العملاق للفائزين بدوري أبطال أوروبا 2025-2026:

ليفربول: 20.4%. أرسنال: 16%. باريس سان جيرمان: 12.1%. مانشستر سيتي: 8.4%. برشلونة: 8.4%. تشلسي: 7%. ريال مدريد: 5.8%. بايرن ميونخ: 4.3%. إنتر ميلان: 3%. نيوكاسل يونايتد: 3%. بنفيكا: 1.7%. نابولي: 1.4%. توتنهام هوتسبير: 1.1%. بوروسيا دورتموند: 0.9%. بروج: 0.9%. سبورتنغ لشبونة: 0.8%. باير ليفركوزن: 0.7%. أتلتيكو مدريد: 0.6%. يوفنتوس: 0.6%. أتالانتا: 0.6%.

إعلان

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، أيام 16 و17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري.