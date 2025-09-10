يوم أفسد تغيير الوكيل صفقة انضمام لامين جمال لبايرن ميونخ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اقترب من التعاقد مع ثنائي برشلونة لامين جمال وغافي في عام 2022.

وبحسب التقرير، أجرى البافاريون بقيادة المدير الرياضي للنادي، حسن صالح حميديتش والمدير الفني، ماركو نيبي، محادثات مع وكيل أعمال لامين جمال السابق إيفان دي لا بينيا لمناقشة احتمالية جلب الموهبة الشابة إلى بافاريا.

وفقًا للمصدر ذاته، كانت المفاوضات تسير بسلاسة، وكان بايرن يُخطط بالفعل للقاء عائلة لامين جمال لإقناعهم باهتمام النادي الجاد.

لكن فجأةً، اتخذ الوضع منعطفًا غير متوقع: قرر جمال نفسه تغيير وكيل أعماله. وقد أدى ذلك إلى دخول الوكيل المؤثر خورخي مينديز المشهد، واحتضن النجم الشاب وأوضح لبايرن أن الانتقال لن يكون ممكنًا إلا بدفع ملايين اليوروهات كتعويض للعائلة.

في ذلك الوقت، لم تكن قيمة جمال تتجاوز 5 ملايين يورو، وبسبب سنه، لم يكن من الممكن بيعه حتى يبلغ الـ16 من عمره.

سرعان ما انضم جمال إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح بطلًا إسبانيًا، وفي سن الـ16 وقّع عقدًا بشرط جزائي بقيمة مليار يورو. الآن، أصبح الانتقال إلى نادٍ آخر شبه مستحيل، ولا يسع أهل ميونخ إلا أن يندموا على الصفقة التي أفلتت من أيديهم.

في موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، شارك جمال في 35 مباراة، مسجلا 9 أهداف ومقدما 13 تمريرة حاسمة، بإجمالي 22 مساهمة هجومية.

حتى الآن في موسم 2025-2026، لا تزال أرقامه مبهرة: ففي 3 مباريات بالدوري، سجل هدفين وصنع هدفين، أي ما يعادل 4 مساهمات مباشرة خلال 270 دقيقة، وهذا يمثل متوسط ​​مساهمة 1.33 لكل 90 دقيقة.

وعلى الصعيد الدولي، كان تأثيره مع إسبانيا استثنائيا أيضا فقد قدم 16 مساهمة في 22 مباراة فقط خاضها، متجاوزا حتى الرقم القياسي الذي سجله فينيسيوس جونيور مع البرازيل.