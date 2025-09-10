إيمافوف يستهدف لقب شيماييف وعقبة تعيق إقامة النزال

بعد أن هزم الفرنسي كايو بورالهو يواجه المصارع نصر الدين إيمافوف عقبة لمواجهة حمزة شيماييف بطل الوزن المتوسط في منظمة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة.

تغلّب إيمافوف على بورالهو في الحدث الرئيسي لبطولة "يو إف سي فايت نايت" في فرنسا، محققا فوزا بالإجماع، مُعززا بذلك فرصته في المنافسة على لقب بطل الوزن المتوسط.

قال إيمافوف وسط هتافات الجماهير في تصريحاته بعد النزال: "بورالهو لم يُهزم لمدة 10 سنوات. لقد هزمته للتو وبأسلوب رائع أيضا. أريد أن أكون التالي للقتال على لقب وزن المتوسط ​​في بطولة يو إف سي".

ومع ذلك، قد تكون هناك عقبة بين إيمافوف وشيماييف، بطل هذه الفئة، وهي النزال المحتمل بين رينير دي ريدر وأنتوني هيرنانديز "فلافي" في 18 أكتوبر/تشرين الأول في فانكوفر الكندية. ​​

وعندما تم توقيع النزال بين إيمافوف وبورالهو، كان من المفترض عمليا أن يكون الفائز هو المنافس التالي على لقب وزن 185 رطلا.

وعُرضت على إيمافوف فرصة أن يكون المقاتل البديل في نزال اللقب "يو إف سي 319" بين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس وشيماييف.

وفي مؤتمر صحفي، صرّح رئيس المنظمة دانا وايت أن خصم شيماييف التالي عادة ما يكون الفائز في نزال "يو إف سي" باريس، لكن الأداء الرائع من المتنافسين الآخرين قد يُغير مجرى الأمور.

مُصارعان في حالة تألق

انضمّ دي ريدر إلى بطولة يو إف سي عام 2024 بعد أن كان بطلا لبطولة "وان تشامبينشيب" مرتين، ويمتلك دي ريدر خبير الجوجيتسو المؤهلات اللازمة لهزيمة أي مصارع في وزن المُتوسط.

ومنذ ظهوره الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، حقّق دي ريدر 4 انتصارات، 3 منها بالإخضاع، مُنهيا بذلك خصوما مثل كيفن هولاند، وبو نيكال، وروبرت ويتاكر، وسيكون نزاله ضد أنتوني الخامسة له في 11 شهرا فقط.

من ناحية أخرى، هناك "فلافي"، الذي حقّق 8 انتصارات مُتتالية، 6 منها بالإخضاع، إذ نجح في إخضاع دوليدزي وكوبيلوف، وهزم بريندان ألين.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أنه لا أحد يستطيع مقاومته، وقدرته على التحمل هي الأفضل على الإطلاق في القسم بأكمله، ومثل دي ريدر تكمن قوته في القتال الأرضي.

ويُعتبر كلاهما على الأرجح الأكثر لياقة في القسم، باستثناء تشيماييف، البطل، وإيمافوف نفسه، لذلك إذا حقق أحدهما نهاية مفاجئة فلن يكون من المستغرب أن يقرر دانا وايت مكافأة أدائه بفرصة على اللقب.