ماستانتونو يحطم رقم الأسطورة مارادونا مع الأرجنتين

دخل الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، تاريخ منتخب بلاده من الباب الواسع بعد مشاركته ضد الإكوادور في ختام تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، فجر اليوم 0-1 أمام مضيّفه الإكوادوري في مباراة غاب عنها نجم "التانغو" ليونيل ميسي للحصول على قسط من الراحة.

وفي ظل خروج ميسي (38 عاما) من قائمة الأرجنتين لهذه المباراة وعدم سفره إلى مدينة غاياكيل، ظهر ماستانتونو بالقميص الأسطوري رقم 10.

ودفع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بماستانتونو إلى أرض الملعب في الدقيقة 62 بدلا من لياندرو باريديس.

وأصبح ماستانتونو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأرجنتيني يرتدي القميص رقم 10، وذلك بعمر 18 عاما و23 يوما وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وحطّم ماستانتونو الرقم الذي كان بحوزة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي ارتدى هذا القميص الأسطوري لأول مرة مع الأرجنتين وهو بعمر 18 عاما و9 أشهر و3 أيام.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يرتدي تياغو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، القميص رقم 10، قبل أن يخرج من حسابات المدرب سكالوني بسبب إصابة عضلية.

وعليه تم منح الرقم 10 لماستانتونو الذي نقش اسمه في سجلات التاريخ خلال مباراتين فقط في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلّقت الصحيفة على ما قدّمه ماستانتونو في تلك المباراة "دخل اللاعب والنتيجة تشير إلى تأخر الأرجنتين، حيث بدا الفريق تائها وباهتا".

وأضافت "طلب ماستانتونو الكرة باستمرار وظهر في كل مساحة ممكنة، لكن لم يتمكّن من صنع الفارق لا بالتسديدات ولا بالتمريرات العميقة، لكنه أظهر شخصية قوية".

في هذه الأثناء، أشاد سكالوني بما قدّمه اللاعب بالقول "فرانكو دخل بشكل جيد، يملك شخصية، يحب اللعب بالكرة ويتحرك لاستلامها".

وتابع "المشكلة أنّه دخل في وقت كانت فيه الإكوادور متراجعة بدفاع منخفض ولم تكن هناك مساحات، المهم أنه يحاول دائما، كانت مباراة أخرى بالنسبة له يضيف من خلالها دقائق جديدة مع هذا الفريق".

وعلق المدرب على ارتداء ماستانتونو القميص رقم 10 "كان سيذهب إلى ألمادا لكن فضّلنا عدم المخاطرة به في هذه المباراة، فأعطيناه لفرانكو".

وتُعد مباراة الأرجنتين والإكوادور هي الدولية الثالثة لماستانتونو الذي لعب أساسيا قبل أيام ضد فنزويلا على ملعب المونومنتال، وقبلها شارك بديلا أمام تشيلي في 6 يونيو/حزيران الماضي.