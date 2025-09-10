اعترافات صادمة لمبابي: أتمنى أن يكره أطفالي كرة القدم

أدلى الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بتصريحات صادمة كشف فيها بصراحة عن كرهه لعالم كرة القدم.

وأجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مقابلة مع مبابي، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الآيسلندي 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، تحدّث فيها "دون مواربة" عن حياته بوصفه نجما عالميا وما يعيشه خلف الكواليس.

وبدأ مبابي (26 عاما) الموسم الجديد بقوة من الناحيتين البدنية والذهنية، في مسعى منه لنسيان الموسم المخيب (2024-2025) الذي انتهى دون ألقاب كبرى.

وقال مبابي: "لو لم يكن لدّي هذا الشغف، لكرهت عالم الكرة منذ زمن بعيد، أشعر بالاشمئزاز مما يجري في كرة القدم، لكن الحياة بعيدا عن اللعبة رائعة".

وأضاف "الناس الذين يأتون إلى الملعب محظوظون لأنهم يكتفون بمشاهدة المباراة، لكنهم لا يعلمون ما يحدث خلف الكواليس. بصراحة لولا الشغف لكرهت هذا العالم منذ وقت طويل".

وفي جانب صادم آخر من المقابلة، ذهب مبابي إلى حد القول إنه يتمنى أن يكره أبناؤه المستقبليون كرة القدم، وألا يقتربوا منها على الإطلاق.

وتابع مبابي "كلما كان لديك مال أكثر، كانت لديك مشاكل أكثر، بعض الناس لا يرون أن حياتك تغيّرت، يريدون الاحتفاظ بالصورة التي كانت لك عندما كنت طفلا بينهم، لكنك لم تعد كما كنت. لديك مسؤوليات، والتزامات، وعمل، وحسابات يجب أن تقدّمها".

وقاد مبابي منتخب بلاده إلى الفوز على آيسلندا في المباراة التي جرت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس، وهي أول مباراة للنجم الفرنسي على ملعب فريقه السابق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن سان جيرمان صيف عام 2024، في صفقة انتقال حر.

ووصل مبابي إلى هدفه الدولي رقم 52 مع منتخب فرنسا، احتل به المركز الثاني في قائمة هدافي "الديوك" التاريخيين خلف مواطنه أوليفيه جيرو الذي أحرز بدوره 57 هدفا.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على أوكرانيا وآيسلندا على التوالي.