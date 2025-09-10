حارس منتخب فرنسا السابق مانداندا يعلن اعتزاله

أعلن حارس المرمى الدولي السابق ستيف مانداندا -بطل العالم مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم عام 2018- اعتزاله اللعب نهائيا، وهو في الـ40 من عمره، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وقال حارس مرمى مرسيليا السابق -الذي خاض 35 مباراة دولية- للصحيفة: "كان علي أن أتقبل الأمر، أولا وقبل كل شيء، لأنه ليس سهلا، ولكن نعم، سأعتزل".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إنريكي مدرب سان جيرمان يخضع لعملية جراحية

إنريكي مدرب سان جيرمان يخضع لعملية جراحية list 2 of 2 أول فريق أوروبي يضم تشكيلة كاملة للاعبين ولدوا بعد عام 2000 end of list

وأضاف مانداندا، الذي أصبح لاعبا حرا منذ الأول من يوليو/تموز، أي بعد انتهاء عقده مع رين: "فكرت مليا، لأنني تلقيت عديدا من العروض (من أندية مثل لوهافر، ولوريان، وغانغان، وبريست ومونبلييه، وفقًا لصحيفة ليكيب)، لكنني رفضتُ في كل مرة".

واستهل مانداندا، المولود في العاصمة الكونغولية الديمقراطية كينشاسا، مسيرته الكروية مع لوهافر، حيث برز معه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ثم انضم إلى مرسيليا، حيث أثبت جدارته في موسمه الأول في الدوري الممتاز عام 2008/2007.

وأمضى مانداندا معظم مسيرته الكروية في مرسيليا، الذي لعب معه 14 موسما، وفاز معه بلقب الدوري 2010، و3 ألقاب متتالية في كأس الرابطة (2010، 2011، 2012)، وكأس الأبطال مرتين (2010، 2011) تحت قيادة ديديه ديشان الذي أصبح مدربه في المنتخب الفرنسي بدءا من عام 2012.

بعد مشاركته الأولى مع المنتخب الفرنسي في مايو/أيار 2008 تحت قيادة ريمون دومينيك، أثبت مانداندا جدارته حارسا أساسيا قبل أن يفقد مركزه عام 2009 لصالح هوغو لوريس.

وظل حارس مرمى مرسيليا السابق احتياطيا للوريس لسنوات عديدة، وشارك في أعظم مغامرات ديشان مع المنتخب الفرنسي، من نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضه إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المتوج بلقبه العالمي الثاني عام 2018 في روسيا.

وكان مانداندا أعلن انتهاء مسيرته الدولية في يناير/كانون الثاني 2023.