شاهد.. جماهير بولندية تطلق صافرات الاستهجان ضد النشيد الإسرائيلي

أطلقت الجماهير البولندية صيحات وصافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي قبل مباراة المنتخبين في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة "يورو باسكت 2025″، احتجاجا على جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك قبل انطلاق المباراة التي أقيمت أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، وقد انتشرت مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت الحادثة.

🇵🇱Polish fans booed Israeli anthem During the EuroBasket match between Poland and Israel. They were also waving Palestinian flags in the stands🔥 pic.twitter.com/rGamDyFAW2 — The Resonance (@Partisan_12) August 31, 2025

وسبق انطلاق المباراة أجواء متوترة سادت مدينة كاتوفيتشي الواقعة جنوب بولندا، حيث نظمت عدة حركات محلية مؤيدة للقضية الفلسطينية، مظاهرات قرب صالة سبودِك أرينا التي احتضنت اللقاء.

وأكدت قناة "تي في بي وورلد" الناطقة بالإنجليزية والتابعة لهيئة التلفزيون البولندي الرسمي، أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وكُتب على اللافتات التي رفعها ممثلون عن حركة كاتوفيتشي من أجل فلسطين اليسارية وحركة الشباب البولندي اليمينية، عبارات "أوقفوا الإبادة في غزة" كما وصفوا إسرائيل بأنها "الإرهاب الحقيقي".

من جانبها ذكرت منصة "توك باسكت" أن عناصر المنتخب الإسرائيلي لكرة السلة واجه مخاوف أمنية كبيرة في بولندا، حيث طُلب من اللاعبين إخفاء كل ما يدل على "هويتهم الوطنية" والتزام الحذر بسبب احتجاجات الجماهير.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها البولنديون عن غضبهم اتجاه إسرائيل، ففي منتصف أغسطس/آب الماضي تعرّض مشجعو مكابي حيفا لانتقادات واسعة في البلاد بعد رفعهم لافتة كُتب عليها "البولنديون قتلة منذ عام 1939″، خلال مباراة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي أمام راكوف تشيستوخوفا المحلي.

إعلان

واستنكر يان توماشيفسكي أسطورة حراسة المرمى في بولندا هذه اللافتة وطالب بفرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة على الفرق الإسرائيلية.

Obrzydliwe. Izrael musi ponieść konsekwencje za ludobójstwo, przemoc, zniszczenia. Nazywanie Polek i Polaków mordercami, bo nie podoba im się dość silne poparcie dla niepodległości dla Palestyny i wsparcie jej, musi spotkać się z konsekwencjami. Izrael podobnie jak Rosja i… pic.twitter.com/6DnVIEJVtK — Jakub Syska (@jacobsyska) August 14, 2025

وقال توماشيفسكي غاضبا "بالنسبة لي ما جرى هو إقحام السياسة في الرياضة، إنه أمر فاضح"، وأضاف "من يزوّر التاريخ ويفتخر بذلك عليه أن يتحمل هو وجميع الأندية الإسرائيلية المسؤولية. يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يفرض عقوبة قاسية، ينبغي استبعاد كل أندية إسرائيل لمدة 5 سنوات".

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب البولندي بفارق 4 نقاط بواقع 66-64، ليحقق بذلك انتصاره الثاني على التوالي في البطولة التي تشترك 3 دول أخرى في تنظيمها وهي لاتفيا، فنلندا وقبرص، وتستمر حتى 14 سبتمبر/أيلول الجاري.