نيمار يُكذب أنشيلوتي: لست مصابا

دحض نيمار تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، مؤكدا أن غيابه عن المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم جاء بقرار فني وليس بسبب مشكلات بدنية كما قال المدرب.

وأوضح النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلوميننسي (0-0) "كنت أعاني من تورّم في العضلة الضامة. الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا"، مضيفا "لعبت اليوم. أمام باهيا (الأحد الماضي) لم أكن لأشارك بسبب الإيقاف. لذلك فضّلوا إعفائي من التدريبات لكي أتعافى".

وتابع ابن الـ33 عاما "أعتقد أن استبعادي (من المنتخب) كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني"، مع التأكيد على احترامه لرأي المدرب.

وكان أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفا في 128 مباراة) عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية.

وقال بعد إعلان قائمته "لسنا بحاجة لاختبار نيمار. الجميع يعرفه (…). مثل غيره، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال".

ويواجه المنتخب البرازيلي، الذي ضمِن تأهله إلى المحفل العالمي في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، تشيلي في 4 الشهر الجاري على ملعب ماراكانا، قبل أن يسافر بعد 5 أيام لملاقاة بوليفيا.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مواجهة الأوروغواي في مونتيفيديو.

واستُدعي من قبل المدرب السابق دوريفال جونيور في مارس/آذار الماضي (للفوز 2-1 على كولومبيا والخسارة 4-1 أمام الأرجنتين)، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ.

ومدد نيمار عقده مع سانتوس في يونيو/حزيران حتى نهاية العام.

وبعد معاناته من إصابات في الأشهر الأولى، خاض نيمار 8 من آخر 9 مباريات لسانتوس، وغاب فقط عن مواجهة باهيا بسبب الإيقاف.