5 وجهات محتملة للبرتغالي مورينيو بعد إقالته من فنربخشة

يحظى مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باهتمام كبير من وسائل الإعلام، التي تتسابق من أجل تحديد وجهاته المستقبلية المحتملة بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

وأُقيل مورينيو -الشهير بلقب "السبيشل ون"- من تدريب فنربخشة يوم الجمعة الماضي بعد يومين فقط من فشله في قيادة الفريق التركي لبلوغ مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، إذ خسر بهدف دون رد أمام بنفيكا البرتغالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية العريقة.

وجاءت إقالة المدرب البرتغالي في بداية الموسم الجديد 2025-2026، إذ من الصعب العثور حاليا على فرصة مناسبة مقارنة بفترة ما قبل بداية الموسم، لكن المؤكد أن العروض ستنهال عليه، حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتشير الصحيفة إلى أن مورينيو (62 عاما) يُعرف بأنه شخصية متعطشة دائما لخوض تجارب تدريبية جديدة في عالم كرة القدم، وبغض النظر عن عيوبه ومحاسنه، لكنه "لم يتردد يوما في مواجهة التحديات أيا كانت صعوبتها أو حجمها".

وعليه، فإن من المتوقع أن يبدأ مورينيو تجربة جديدة قريبا، لكنه في الوقت ذاته سيأخذ بعض الوقت من أجل التفكير في اختيار وجهته المقبلة.

الوجهات المحتملة لمورينيو بحسب "سبورت":

الدوري السعودي

تبدو البطولة العربية وجهة محتملة في مسيرة مورينيو التدريبية، خصوصا أنه تلقى عروضا ضخمة من أندية الدوري هناك، وقد رفضها في السابق، لكنها الآن قد تمثل فرصة ملائمة لبدء مغامرة جديدة.

ويشهد الدوري السعودي نموا وتطورا كبيرا، وقد تكون صفقة مورينيو قفزة جديدة لزيادة بريق البطولة على الصعيد العالمي.

العودة إلى مانشستر يونايتد

إذا كان هناك عملاق أوروبي يمر بأزمة فهو "الشياطين الحمر"، فالفريق يعيش واقعا صعبا للغاية على صعيد النتائج منذ تعاقده مع المدرب البرتغالي الآخر روبن أموريم، آخرها الإقصاء من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد فريق من الدرجة الرابعة.

وبدأ كثيرون في الحديث عن عودة محتملة لمورينيو إلى يونايتد بعدما قاده سابقا لحصد لقب الدوري الأوروبي موسم 2016-2017 بعد سنوات من الجفاف.

نوتينغهام فورست في الصورة

قد تكون حقبة نونو سانتو مع نوتينغهام فورست في طريقها للنهاية رغم قيادته الفريق لبلوغ الدوري الأوروبي، لكن توتر علاقته مع الإدارة يجعله مهددا بالرحيل عند أول تعثر.

وظهرت شائعات عن احتمال أن يقود مورينيو الفريق، علما أن الأخير لم يخف رغبته في العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي، وقد يكون نوتينغهام فورست فرصة جذابة خاصة مع مشاركته القارية.

العودة إلى البرتغال

اعترف مورينيو مؤخرا برغبته في العودة للعمل بالدوري البرتغالي بعد عقدين من رحيله عن بورتو، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكون تلك العودة له وهو في أوج مسيرته، الأمر الذي يجعل ذلك الخيار ممكنا حاليا.

وتقول سبورت "رغم أن أبواب بنفيكا وبورتو وسبورتنغ لشبونة مغلقة حاليا، فإن نفوذ مورينيو في بلده قد يصنع عودة مفاجئة خلال الفترة المقبلة".

منتخب البرتغال

من بين أحلام مورينيو -التي لم تتحقق بعد- تدريب منتخب بلاده، غير أن ذلك لا يبدو قريب المنال حاليا، فالإسباني روبرتو مارتينيز يقدّم عملا جيدا وقاد "برازيل أوروبا" للتتويج بدوري الأمم الأوروبية، ولا نية لدى الاتحاد البرتغالي للتغيير.

ومع ذلك، إذا قرر مورينيو الابتعاد عن الأندية وانتظار اللحظة المناسبة، فقد يرتبط مستقبله بمنتخب بلاده.