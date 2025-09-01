خسارة قاسية لميسي وإنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات

صعق سياتل ساوندرز منافسه إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاز عليه بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الدوريات لكرة القدم، في مباراة شابها شجار بسبب الأوروغواياني لويس سواريز.

وكان ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، يُمنّي النفس بلقب ثان مع إنتر ميامي في المسابقة، بعد الأول في 2023 إثر قدومه من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن 3 أهداف سجلها أوسازي دي روساريو من غيانا (26) والسلفادوري ألكسندر رولدان (82 من ركلة جزاء) وبول روثروك (89) حرمته من ذلك.

وشهدت المباراة توترا في نهايتها حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريز قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه.

واندفع سواريز مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.

A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders 😱 pic.twitter.com/7qc31GKnW4 — Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025

وأصبح ساوندرز الذي تبلغ ميزانيته 16.7 مليون دولار مقابل 46.8 لإنتر ميامي، أول فريق من الدوري الأميركي (إم إل إس) يظفر بجميع الألقاب في أميركا الشمالية (الدوري مرتين، درع المشجعين، كأس الولايات المتحدة 4 مرات، وبطولة الكونكاكاف للأندية الأبطال).

وقال مدرب ساوندرز براين شميتزر "هذا إنجاز ضخم. جاء أمام أحد أفضل فرق الدوري، بل العالم، مع ميسي أفضل لاعب في العالم".

ويمنح انتصار ساوندرز بطاقة مباشرة إلى ثمن نهائي البطولة الإقليمية التي ستحدد أحد المتأهلين إلى مونديال الأندية في 2029.