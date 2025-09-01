شاهد.. سواريز يبصق على مسؤول أمن بعد خسارة إنتر ميامي

عاد الأورغواياني لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأميركي إلى تصرفاته المثيرة للجدل، بعدما اعتدى على أحد أعضاء الطاقم الإداري لفريق سياتل ساوندرز.

وتعرّض إنتر ميامي فجر اليوم لهزيمة ثقيلة بنتيجة 0-3 أمام سياتل ساوندرز في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، على ملعب لومن فيلد.

وبينما كان اللاعبون يغادرون الملعب بعد صافرة النهاية، التقطت كاميرات البث التلفزيوني مشادة حادة بين سواريز ولاعبي فريق سياتل ساوندرز وقد انضم إليهم أحد الإداريين.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سواريز (38 عاما) وقد اقترب من جين راميريز مسؤول الأمن لسياتل ثم بصق على وجهه، قبل أن يتدخل الأرجنتيني أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي وفصل بينهما.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

وأبدى برايان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز استياءه من هذا الحادث، معتبرا أن ما حدث سيصرف الأنظار عن الأداء الرائع والفوز الكبير الذي حققه فريقه في نهائي كأس الدوريات.

وقال شميتزر "للأسف هذا الحادث سيصرف الأنظار عن الأداء الرائع الذي قدّمناه، كان لاعبوهم محبطين وهذا أدى إلى وقوع أمور في الملعب لا ينبغي أن تحدث".

وأضاف "لن أتحدث أكثر من ذلك لأن هذا ليس الأهم، فالقصة الحقيقية ليست ما جرى بعد صافرة النهاية بل فوزنا، لقد قضيت لحظة هادئة مع ليونيل ميسي على أرضية الملعب بعد اللقاء، تحدثنا سويا وحاولنا أن نضع الأمر جانبا".

من جانبه حاول خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي تبرير هذه التصرفات مؤكدا في الوقت نفسه على حقيقة أن لا أحد يحب مشاهدة ما جرى.

وقال ماسكيرانو "لا أحد يرغب في رؤية مثل هذه الأفعال في نهاية المباريات، عندما تكون هناك ردة فعل قد تكون سبقتها استفزازات لكنني لا أعلم ما الذي حدث بالضبط".

ولم يكن تصرّف سواريز هو الوحيد الذي جرى بعد نهاية المباراة، إذ دخل عدد من لاعبي الفريقين مثل ماكسي فالكون، جاكسون راجن، جون بيل، بنجامين كريماتشي وريد بيكروايتنغ، في مشاجرة.

كما أظهرت الكاميرات أيضا قيام سيرجيو بوسكيتس بضرب أوبيد فارغاس لاعب سياتل ساوندرز على وجهه، وهو ما قد يعرضّه لعقوبة قاسية وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

🚨 Ojo con esto Suárez intenta todo el tiempo provocar a Obed, se acerca Baker a celebrar con él y Busquets le tira un puñetazo a Vargas, castigo serio tiene que venir para el español 🎥: @AppleTV pic.twitter.com/WyAWrqDKOv — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) September 1, 2025

وبعد خسارته كأس الدوريات، يتبق أمام إنتر ميامي ونجمه ميسي المنافسة على لقبين هما الدوري الأميركي للمحترفين والكأس المحلية، لتفادي إنهاء الموسم دون بطولات.

وحاول ماسكيرانو طي صفحة هذه الخسارة والتركيز على المستقبل بقوله "نريد أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة، وأن نحاول الفوز بكأس الدوري الأميركي".