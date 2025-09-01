إقالة مفاجئة لتن هاغ من تدريب باير ليفركوزن بعد مباراتين بالدوري الألماني

أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على بداية الدوري الألماني لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي الاثنين.

وقال ليفركوزن الذي جمع نقطة من مباراتين بقيادة تن هاغ المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي "أنهى باير ليفركوزن تعاقده مع المدرب إريك تن هاغ بشكل فوري"، مضيفا أن "الطاقم المساعد سيتولى مسؤولية قيادة التدريبات في الوقت الحالي".

واضطر المدرب الهولندي إلى الرحيل عن الفريق بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين له بالدوري، حيث خسر أمام هوفنهايم 1-2 وتعادل مع فيردر بريمن 3-3، بعد أن فرط الفريق في تقدمه بهدفين، أمام بريمن الذي لعب بـ10 لاعبين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تن هاغ فقد أيضا الثقة بجوانب أخرى، وأن إدارة النادي لم تدعمه لا قبل ولا بعد مباراة أمس الأول السبت في بريمن.

وسيلعب الفريق مباراته المقبلة في 12 سبتمبر/أيلول المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت.

وتولى تن هاغ (55 عاما)، مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق، تدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد في الأول من يوليو/تموز الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وتن هاغ هو ثالث مدرب يقال خلال أيام، بعد سولشاير (بشكتاش) ومورينيو (فنربخشه)، واللافت أن الثلاثة كانوا مدربين سابقين لمانشستر يونايتد.