رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

إقالة مفاجئة لتن هاغ من تدريب باير ليفركوزن بعد مباراتين بالدوري الألماني

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v TSG 1899 Hoffenheim - BayArena, Leverkusen, Germany - August 23, 2025 Bayer Leverkusen coach Erik ten Hag REUTERS/Leon Kuegeler DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
تن هاغ أقيل بعد أن حصد ليفركوزن نقطة واحدة فقط من أول مباراتين له بالدوري (رويترز)
Published On 1/9/2025
|
آخر تحديث: 14:06 (توقيت مكة)

أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على بداية الدوري الألماني لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي الاثنين.

وقال ليفركوزن الذي جمع نقطة من مباراتين بقيادة تن هاغ المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي "أنهى باير ليفركوزن تعاقده مع المدرب إريك تن هاغ بشكل فوري"، مضيفا أن "الطاقم المساعد سيتولى مسؤولية قيادة التدريبات في الوقت الحالي".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واضطر المدرب الهولندي إلى الرحيل عن الفريق بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين له بالدوري، حيث خسر أمام هوفنهايم 1-2 وتعادل مع فيردر بريمن 3-3، بعد أن فرط الفريق في تقدمه بهدفين، أمام بريمن الذي لعب بـ10 لاعبين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تن هاغ فقد أيضا الثقة بجوانب أخرى، وأن إدارة النادي لم تدعمه لا قبل ولا بعد مباراة أمس الأول السبت في بريمن.

وسيلعب الفريق مباراته المقبلة في 12 سبتمبر/أيلول المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت.

وتولى تن هاغ (55 عاما)، مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق، تدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد في الأول من يوليو/تموز الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وتن هاغ هو ثالث مدرب يقال خلال أيام، بعد سولشاير (بشكتاش) ومورينيو (فنربخشه)، واللافت أن الثلاثة كانوا مدربين سابقين لمانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات

إعلان