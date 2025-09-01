رايا حارس أرسنال يلوم الكرة الجديدة بعد هدف سوبوسلاي المذهل

ألقى الإسباني دافيد رايا حارس مرمى أرسنال باللوم على الكرة الجديدة في الهدف الذي تلقته شباكه أمام ليفربول، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر أرسنال -أمس الأحد- بنتيجة 0-1 أمام مضيفه ليفربول في القمة التي جرت على ملعب أنفيلد، حيث اهتزت شباك "الغانرز" بهدف من تسديدة صاروخية أطلقها المجري دومينيك سوبوسلاي من مسافة 30 ياردة ولم يتمكن رايا من التعامل معها، وذلك قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

🤯⚽️ سوبوسلاي يوقع على هدف تاريخي في قمة الدوري الإنجليزي #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/TwA6Qufr2X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 وجهات محتملة للبرتغالي مورينيو بعد إقالته من فنربخشة list 2 of 2 إيساك ينتقل إلى ليفربول مقابل مبلغ خرافي end of list

ولم يُخفِ رايا (29 عاما) استياءه من الكرة الجديدة التي أنتجتها شركة "بوما" الشهيرة وتُلعب بها مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى، وذلك بعد سنوات من اللعب بكرة شركة نظيرتها "نايكي".

وأصبحت "بوما" المورد الرسمي الجديد لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء عقد "نايكي" الموسم الماضي والذي استمر 25 عاما، وينظر حراس المرمى إلى النسخة الجديدة على أنها "غير محبوبة".

وقال رايا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "الكرة الجديدة تختلف كليا عن كرة نايكي، وعلينا أن نتأقلم معها".

وأوضح الدولي الإسباني "طريقة التعامل معها والإمساك بها مختلفة، حتى التسديد مختلف خاصة فيما يتعلق بسرعتها وحركتها في الهواء، مما يجعل تقديرها أمرا صعبا".

وأضاف "أنا محبط لعدم قدرتي على منعها من دخول الشباك مثل أي هدف آخر، كانت تسديدة مذهلة، أتذكر أن الكرة تحركت كثيرا وابتعدت عني. آمل أن أتصدى للمحاولة القادمة".

وأتم رايا "لقد لعبنا لسنوات طويلة بكرة نايكي والآن علينا أن نتكيف مع الواقع الجديد المفروض على الجميع".

إعلان

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد انتقد مؤخرا الكرة الجديدة التي تمت تجربتها الموسم الماضي في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال أرتيتا في تصريحات بعد خسارة أرسنال من نيوكاسل يونايتد 0-2 في يناير/كانون الثاني الماضي "الأمر مختلف تماما عن كرة الدوري الإنجليزي المعتادة".

وبين المدّرب الإسباني "الكرة تطير بطريقة مختلفة والإمساك بها مختلف أيضا. علينا أن نتأقلم معها".

يُذكر أن هدف سوبوسلاي لاعب ليفربول هو الأول الذي تستقبله شباك رايا الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين فاز فيهما أرسنال على مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بنتيجة 1-0 و5-0 على التوالي.

الريدز بالعلامة الكاملة ✅ pic.twitter.com/E4tGKSrSfN — Premier League Arabic (@PLinArabic) September 1, 2025

وانفرد ليفربول حامل اللقب بصدارة البريميرليغ بحصده العلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات) في حين تراجع أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن جاره تشلسي الذي قفز إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.