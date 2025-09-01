لاعب يقصي فنربخشة من دوري الأبطال وينضم إليه بعد 48 ساعة

يعيش التركي كريم أكتورك أوغلو المنتقل أخيرا إلى فريق فنربخشة، الواقع المتناقض والغريب لعالم كرة القدم المعروفة باسم "الساحرة المستديرة".

فاللاعب التركي عاد إلى بلاده من بوابة فنربخشة بعد يومين فقط من هز شباكه في الدور الفاصل المؤهل لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وبفضله يشارك فريقه السابق بنفيكا البرتغالي في البطولة الأوروبية العريقة بينما أُقصي فريقه الجديد منها، بل وتسبب في إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ففي مباراة الإياب من تصفيات الدور الفاصل الأربعاء الماضي على ملعب "النور" معقل بنفيكا، سجّل أكتورك أوغلو الهدف الوحيد في الدقيقة 35، ليتأهل الفريق البرتغالي إلى دوري الأبطال علما أن مباراة الذهاب التي أقيمت قبلها بأسبوع كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

وبعد يومين من ذلك وتحديدا الجمعة، أتم أكتورك أوغلو (26 عاما) انتقاله من بنفيكا إلى فنربخشة في صفقة بلغت 22.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.5 مليون أخرى كحوافز ومكافآت، وفق ما أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين.

🚨🟡🔵 Kerem Aktürkoğlu to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed for €22.5m fixed fee plus €2.5m add-ons. Kerem has been pushing as he asked Benfica to help facilitate his return home, showing respect to the club but making clear his strong wish to join Fenerbahçe. pic.twitter.com/HH39tjKrb5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

وتحوّل ذلك الهدف من مجرد تسديدة إلى حديث الصحافة التركية والبرتغالية على حد سواء، لما حمله من مفارقة كبيرة بإقصاء فنربخشة.

وعلّقت صحيفة "جمهوريت" التركية على الصفقة بالقول "دمّر أكتورك أوغلو الفريق الذي يريده ولم يعرف كيف يتصرّف بعدها"، في إشارة منها إلى ذلك الهدف.

وأضافت "كريم يُقصي فنربخشة من دوري الأبطال، أطاح بالفريق الذي يُجري مفاوضات لضمه وحوّل مساره إلى الدوري الأوروبي".

ولم يحتفل أكتورك أوغلو بذلك الهدف واكتفى برد فعل وُصف "بالخجول" احتراما للفريق التركي وجماهيره.

أما صحيفة "ريكود" البرتغالية فقالت "المفارقة أن أكتورك أوغلو سجل الهدف الحاسم ووجّه ضربة للفريق الذي كان يطمح في ضمه"، في حين كتبت مواطنتها "ريكورد" في نفس الإطار: "بعد تسجيله الهدف بدا كأنه لا يعرف ماذا يفعل. في البداية اعتذر بإيماءة خفيفة ثم رفع ذراعيه بخجل. بدا تائها في لحظة الاحتفال".

كما نشرت الأخيرة على صفحتها الأولى عنوانا لافتا "البطل أوغلو"، في إشارة ساخرة إلى كرم أكتورك أوغلو بصفته بطل التأهل والإقصاء في نفس الوقت.

ولم يشارك كريم أوكتورك أوغلو زملاءه السابقين صورة الانتصار ولم يحتفل معهم بعد المباراة، وتوّجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

وأعلن فنربخشة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت أمس، التعاقد مع أكتورك أوغلو بعد وصوله إلى إسطنبول حيث أجرى الفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي.

يذكر أن أكتورك أوغلو انضم العام الماضي إلى بنفيكا قادما من غلطة سراي، الغريم التقليدي المحلي لفنربخشة، وقد أثارت الصفقة جدلا كبيرا في تركيا بفعل التنافس الشديد بين الناديين.