أبرز صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات

حُسِم انتقال الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما وافق الأخير على دفع 35 مليون يورو لنادي سان جيرمان الفرنسي، وذلك وفق ما أفادت التقارير قبل ساعات معدودة على إقفال فترة الانتقالات الصيفية مساء اليوم الاثنين، واستنادا إلى ما أدلى به مدرب إيطاليا الجديد جينارو غاتوزو.

وسعى سان جيرمان للتوصل إلى حل مع "السيتي" من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما، وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

ولعب دوناروما دورا حاسما في حملة سان جيرمان الناجحة الموسم الماضي، حيث أحرز محليا ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، وقاريا توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، لاسيما ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنجليزيين. كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشلسي الانجليزي 0-3.

جاسكون ينتقل لبايرن ميونخ

تعاقد بايرن ميونخ مع السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع بند جديد يلزم بالشراء بقيمة 65 مليون يورو.

ووافق جاكسون على عقد لمدة خمس سنوات مع بايرن ميونخ، وأكد النادي قيمة الإعارة البالغة 15 مليون يورو.

أستون فيلا يضم ليندلوف

انتقل قلب الدفاع السويدي فيكتور ليندلوف إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بعقد حر، بحسب ما أعلن الأخير اليوم على موقعه الرسمي.

وكتب "فيلانز" (أستون فيلا) أن "قائد منتخب السويد الذي حمل ألوان بلاده 71 مرة، سيلتحق بالنادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي".

وأمضى المدافع المتعدد الأدوار 8 مواسم في ملعب أولد ترافورد، أحرز خلالها كأسيْ إنجلترا والرابطة.

وقد حمل ابن الـ31 عاما سابقا ألوان بنفيكا البرتغالي بعد أن استهل مسيرته في الدوري السويدي.

وحل أستون فيلا سادسا الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف وراء نيوكاسل الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيخوض مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

توتنهام يوافق على صفقة كولو مواني

توصل سان جيرمان إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي من أجل إعارته المهاجم راندال كولو مواني، وذلك وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مقرب من المفاوضات.

ولعب ابن الـ26 عاما الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، وسعى الأخير جاهدا لضمه نهائيا. لكن يبدو أنه لم يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان بما أن اللاعب يخضع للفحص الطبي في لندن بعد ظهر اليوم قبل توقيع عقده، وفق ما أفاد المصدر.

شمال لندن، سيتنافس مواني مع البرازيلي ريشارليسون والدولي الإنجليزي دومينيك سولانكي (المصاب حاليا) على مركز أساسي في تشكيلة "سبيرز" (توتنهام) الذي واجه بداية عقبات عدة فترة الانتقالات الصيفية التي تقفل الليلة، حيث فشل في التعاقد مع مورغان غيبس-وايت (نوتنغهام فوريست) وإيبيريتشي إيزي الذي اختار التوقيع مع جاره اللدود (أرسنال) قادما من الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس.

يونايتد يتفق مع الحارس البلجيكي لامان

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق لضم حارس المرمى سيني لامان من رويال أنتويرب البلجيكي بموجب عقد يمتد إلى 5 سنوات مقابل 20.9 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالأداء.

ويعتبر البلجيكي (23 عاما) موهبة واعدة، ويستطيع إزاحة الثنائي أندريه أونانا وألتاي بايندير من التشكيلة الأساسية في ظل مستواهما هذا الموسم، ليصبح الحارس الأول للنادي.

وارتبط يونايتد أيضا بالتعاقد مع حارس مرمى أستون فيلا (إميليانو مارتينيز).

أكانجي من السيتي إلى إنتر

انتقل مانويل أكانجي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي إلى إنتر ميلان مقابل حوالي مليوني يورو.

المدافع السويسري الذي لم يعد يملك مساحة كافية للعب في دفاع المدرب بيب غوارديولا، سيخوض تجربة جديدة في الكالتشيو.

ألكسيس إلى إشبيلية

وصل التشيلي أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 36 عاما إلى إشبيلية للانضمام إلى فريق المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا.

Alexis Sánchez ya se encuentra en Sevilla ✅ El jugador es el sexto fichaje del #SevillaFC este verano pic.twitter.com/AxxuArxq6L — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) September 1, 2025

بورنموث يتعاقد مع المدافع خيمينيز

تعاقد بورنموث مع الظهير الإسباني أليكس خيمينيز على سبيل الإعارة قادما من ميلان الإيطالي، وذلك بعد رحيل عدد من مدافعيه خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ انضم دين هاوسين إلى ريال مدريد، وإيليا زابارني إلى سان جيرمان، وميلوش كيركيز إلى ليفربول.

ودعم بورنموث خط دفاعه بالفعل بضم المدافع بافود دياكيتي من نادي ليل مقابل 46.74 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي.