رياضة|الجزائر

آيت نوري يغيب عن مواجهتي الجزائر المقبلتين بتصفيات كأس العالم

Algeria's defednder #15 Rayan Ait-Nouri fights for the ball with Mauritania's defender #20 Ibrahima Keita during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group D football match between Mauritania and Algeria at Stade de la Paix in Bouake on January 23, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
ريان آيت نوري لن يشارك في مباراتي بوتسوانا وغينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم (الفرنسية)
Published On 1/9/2025
|
آخر تحديث: 21:23 (توقيت مكة)

تأكد غياب ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب بلاده الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا المقررتين في الرابع والثامن من سبتمبر/أيلول على التوالي.، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال اتحاد الكرة الجزائري -اليوم الاثنين- إن المدير الفني للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استدعاء نوفل خاسف، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، لتعويض آيت نوري.

وأوضح أنه تقرر إعفاء لاعب مانشستر سيتي، من مواجهتي الخضر ضد بوتسوانا وغينيا، لمعاناته من إصابة.

وكان آيت نوري، تعرض لإصابة في وقت سابق مع فريقه مانشستر سيتي، لكنه عاد للظهور معه مجددا في المباراة التي خسرها أمام مصيفه برايتون بنتيجة 1- 2، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

المصدر: الألمانية

إعلان