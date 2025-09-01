آيت نوري يغيب عن مواجهتي الجزائر المقبلتين بتصفيات كأس العالم

تأكد غياب ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب بلاده الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا المقررتين في الرابع والثامن من سبتمبر/أيلول على التوالي.، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال اتحاد الكرة الجزائري -اليوم الاثنين- إن المدير الفني للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استدعاء نوفل خاسف، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، لتعويض آيت نوري.

وأوضح أنه تقرر إعفاء لاعب مانشستر سيتي، من مواجهتي الخضر ضد بوتسوانا وغينيا، لمعاناته من إصابة.

قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/VMtWhztk93 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) August 28, 2025

وكان آيت نوري، تعرض لإصابة في وقت سابق مع فريقه مانشستر سيتي، لكنه عاد للظهور معه مجددا في المباراة التي خسرها أمام مصيفه برايتون بنتيجة 1- 2، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.