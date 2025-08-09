شاهد.. لامين جمال يستعرض مهاراته في تدريبات برشلونة

يواصل موهبة برشلونة لامين جمال نثر سحره على المستطيل الأخضر من خلال استعراض مهاراته الفردية ومراوغاته المثيرة للدهشة.

جمال أطلق العنان لسحره خلال حصة تدريبية لبرشلونة وقد كان الضحية هذه المرة هو جوفري تورينتس، لاعب فريق برشلونة أتلتيك الذي تدرب مع الفريق الأول.

وتعرض تورينتس لمراوغة مذهلة (كوبري) من مهاجم برشلونة، ليصرّح بعدها لامين أمام كاميرات نادي برشلونة "أنا لا أقهر". ثم شارك الفيديو لاحقًا على حسابه على إنستغرام مصحوبًا برسالة موجهة إلى زميله "جوفري، الأمر ليس شخصيا".

ملك المراوغات

وأثبت جمال أنه اللاعب الأكثر حسما في المواجهات الفردية وأنه ملك المراوغات في أوروبا بحسب صحيفة ماركا.

فبعد مراوغته الناجحة الأولى ضد فياريال في الدوري الإسباني، بات نجم برشلونة أول لاعب يُكمل 150 مراوغة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الموسم الماضي منذ الفرنسي آلان سان ماكسيمين في موسم 2021-2022 مع نيوكاسل الإنجليزي.

وأصبح لامين جمال عنصرا أساسيا في برشلونة وواحدا من أهم أسلحته الهجومية بفضل نضجه التكتيكي ومهاراته في المراوغة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.