أضافت الملاكمة صفحة حزينة جديدة، بعدما توفي الياباني شيغيتوشي كوتاري (28 عاما) متأثرا بإصابة دماغية خطيرة، عقب نزاله على لقب وزن الريشة لاتحاد شرق المحيط الهادي (OPBF) أمام ياماتو هاتا في الثاني من أغسطس/آب بطوكيو.

استمر النزال 12 جولة وانتهى بالتعادل، لكن كوتاري انهار فور خروجه من الحلبة، ليتم نقله للمستشفى حيث خضع لجراحة عاجلة بسبب ورم دموي تحت الجافية، قبل أن يلفظ أنفاسه بعد 6 أيام.

RIP to this modern day gladiator Shigetoshi Kotari. Applauded by the fans in his final contious moments. Heartbreaking. pic.twitter.com/Mg8TapA95y — Max Calendrillo (@MaxCalendrillo) August 8, 2025

وفي الليلة نفسها، أصيب الملاكم هيروماسا أوراكاوا بورم دموي في الدماغ خلال نزاله ضد يوجي سايتو، وخضع هو الآخر لجراحة عاجلة نجا منها بأعجوبة.

عقب الحادثتين، قررت لجنة الملاكمة اليابانية تقليص نزالات اتحاد (OPBF) من 12 إلى 10 جولات، في خطوة لزيادة إجراءات السلامة داخل الحلبة.