صلاح ينتقد يويفا بسبب النعي المختزل للفلسطيني "بيليه"

انتقد المصري محمد صلاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد نشره نعيا موجزا للاعب كرة القدم الفلسطيني سليمان العبيد الذي استشهد الأربعاء الماضي في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

وكتب يويفا منشورا نعى فيه اللاعب الفلسطيني أمس الجمعة، بعد يومين من وفاته، قائلا: "نودع سليمان العبيد، "بيليه فلسطين". موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يذكر منشور يويفا سبب وفاة العبيد، مما دفع صلاح نجم ليفربول لطلب المزيد من المعلومات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟".

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

في عام 2023، ناشد صلاح زعماء العالم التدخل في المنطقة حتى يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة بعد مقتل ما يقرب من 500 شخص في انفجار في مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة.

وفي فيديو نُشر على حسابه على إنستغرام، قال المصري: "ليس من السهل دائما التحدث في مثل هذا الوقت. لقد شهدنا الكثير من العنف، والكثير من الألم والوحشية. إن التصعيدات في الأسابيع الأخيرة لا تُطاق. جميع الأرواح مقدسة ويجب حمايتها. يجب أن تتوقف المجازر. العائلات تُشتت".

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان إن سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين" قتل في غارة جوية إسرائيلية "على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".

بدأ العبيد مسيرته الكروية في نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ثم إلى نادي غزة الرياضي. سجّل أول أهدافه الدولية ضد اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

خلال مسيرته الحافلة، سجّل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله يُعتبر من قبل الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية. توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز 41 عاما، وكان أبا لـ5 أبناء.

بحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قُتل 421 لاعب كرة قدم أو ماتوا جوعا في غزة، بما في ذلك 103 أطفال. كما تضرر 288 منشأة رياضية أو تحولت إلى أنقاض في جميع أنحاء المنطقة.