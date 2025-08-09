شاهد.. هدف مذهل للاعب هولندي في تصفيات دوري المؤتمر

خطف الشاب الهولندي مكس ميردينك مهاجم ألكمار الهولندي الأضواء خلال مباراة فريقه في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بتسجيله هدفا رائعا.

وتغلّب ألكمار على ضيفه فادوز من ليشتنشتاين 3-0 في ذهاب الدور الثالث من دوري المؤتمر، قبل مباراة الإياب المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأ ميردينك (22 عاما) المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب مارتين مارتينيز في الدقيقة 76 بديلا لزميله تروي باروت.

وبعد 4 دقائق فقط من نزوله سجل ميردينك هدفا رائعا للغاية أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء.

وعلى طريقة المهاجم الهولندي الشهير دينيس بيركامب، روّض ميردينك الكرة بقدمه قبل نزولها إلى الأرض وهيأها بفخذه ثم وضعها ساقطة من فوق حارس المرمى لتتهادى إلى الشباك.

(3️⃣)0️⃣ 𝐌𝐞𝐱𝐱 𝐌𝐞𝐞𝐫𝐝𝐢𝐧𝐤 🇳🇱 (Prenez le temps de regarder ça vaut vraiment le détour 🤯😉) pic.twitter.com/5SDupI0Ga4 — AZ 🇫🇷 (@AZComptefanFr2) August 8, 2025

واحتفى الحساب الرسمي لنادي ألكمار عبر "إنستغرام" بالهدف الثالث الذي سجله ميردينك، والذي قرّب من خلاله الفريق كثيرا من بلوغ المرحلة المقبلة.

ونشر الحساب مقاطع فيديو عرضت الهدف من جميع الزوايا وعلّق عليها "جهزوا الفشار"، في إشارة منه إلى المتعة والتسلية التي تنتظر مشاهدي هذا الهدف.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني لميردينك مع ألكمار في تصفيات دوري المؤتمر للموسم الجديد، حيث هز شباك إلفيس تامبيري الفنلندي في الدور السابق.

يُذكر أن ميردينك يُعد من خريجي أكاديمية نادي ألكمار، وكان قد غادر في الموسم قبل الماضي إلى فيتيسه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قبل أن يعود لفريقه الأم في صيف العام الماضي.

وسجّل ميردينك 16 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة في 54 مباراة لعبها طوال مسيرته مع ألكمار، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.