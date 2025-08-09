بالفيديو.. مشجع يهاجم لاعبا خلال مباراة في إنجلترا

حاول أحد المشجعين الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" التي جمعت بين برمنغهام سيتي وإيبسويتش تاون على ملعب سانت أندروز.

والتقطت كاميرات البث التلفزيوني المشجع وهو يترك مكانه على المدرجات، في محاولة منه للاعتداء على أحد اللاعبين أثناء مشادة، قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن ويطرحه أرضا.

Opening night of the season and this Birmingham fan just can’t help himself.#BIRIPS pic.twitter.com/a941Zlh6qN — NEP Daily Football Podcast (@northendpod) August 8, 2025

وساد التوتر أجواء المباراة بعدما احتسب الحكم أندرو كيتشن ركلة جزاء لصالح إيبسويتش في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل منها جورج هيست هدف التعادل لفريقه.

واحتفل الدولي الأسكتلندي هيرست بهدفه حيث أشار بحركات استفزازية لأنصار الفريق المضيف (برمنغهام سيتي) الأمر الذي فجّر غضب المشجعين الموجودين خلف المرمى.

وعلى إثر ذلك دخل كريستوف كلارير مدافع برمنغهام في مشادة مع اللاعبين المحتفلين، لتندلع مناوشات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يقتحم المشجع الملعب وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام المشجع بوضع يديه على دارا أوشي لاعب إيبسويتش قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن ويطرحه أرضا، فيما أُلقيت زجاجة على أرضية الملعب.

واستُؤنف اللعب مباشرة بعد انتهاء المشادة بين اللاعبين، ثم أطلق الحكم صفارته، معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان غاي ستانسفيلد قد افتتح التسجيل لأصحاب الأرض قبل مرور ساعة من اللعب، وبعدها خطف هيرست هدف التعادل في الوقت القاتل من علامة الجزاء.