رياضة

شاهد.. إصابة مروعة تهز ملاعب كرة القدم الكولومبية

أندريس ليناس على الأرض وقدمه مكسورة بشكل واضح (@TolimaOnline)
9/8/2025-|آخر تحديث: 17:33 (توقيت مكة)

شهدت مباراة مثيرة في الدوري الكولومبي لكرة القدم بين ميلوناريوس وديبورتيفو كالي، انتهت بالتعادل 3-3، حادثة مروعة أثارت فزع الجماهير.

وخلال أجواء ممطرة وأرضية زلقة، فقد الأوروغواياني فرناندو ميمباكاس توازنه وسقط بالخطأ على قدم المدافع أندريس ليناس، متسببا في التواء خطير بقدمه اليسرى.

الطاقم الطبي تدخّل بسرعة لنقل اللاعب خارج الملعب وسط حالة من الصدمة، فيما لم يصدر النادي حتى الآن أي تقرير رسمي يحدد مدة غياب مدافعه البارز.

ومن المتوقع أن يستمر غياب اللاعب عدة أشهر بسبب الإصابة، التي تشير اللقطات إلى أنها كسر في مفصل القدم، والذي يرافقه عادة تمزق أربطة المفصل.

المصدر: الجزيرة + ماركا

