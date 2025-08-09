شاهد.. إصابة مروعة تهز ملاعب كرة القدم الكولومبية

شهدت مباراة مثيرة في الدوري الكولومبي لكرة القدم بين ميلوناريوس وديبورتيفو كالي، انتهت بالتعادل 3-3، حادثة مروعة أثارت فزع الجماهير.

وخلال أجواء ممطرة وأرضية زلقة، فقد الأوروغواياني فرناندو ميمباكاس توازنه وسقط بالخطأ على قدم المدافع أندريس ليناس، متسببا في التواء خطير بقدمه اليسرى.

الطاقم الطبي تدخّل بسرعة لنقل اللاعب خارج الملعب وسط حالة من الصدمة، فيما لم يصدر النادي حتى الآن أي تقرير رسمي يحدد مدة غياب مدافعه البارز.

🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

ومن المتوقع أن يستمر غياب اللاعب عدة أشهر بسبب الإصابة، التي تشير اللقطات إلى أنها كسر في مفصل القدم، والذي يرافقه عادة تمزق أربطة المفصل.