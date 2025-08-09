خسارة الأردن أمام الصين والعراق يودع كأس آسيا لكرة السلة

تأهلت الصين إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة، بعد فوزها على الأردن 90-68، السبت في مدينة جدة السعودية.

وفرض حامل اللقب (16 لقبا قياسيا) هيمنته على المواجهة، خصوصا بعد تقدمه 17-0 بقيادة هو مينغتشوان (14 نقطة و6 تمريرات حاسمة) والعملاق هو جينتشيو (13 نقطة و11 متابعة).

وحاول "صقور النشامى" اللحاق بـ"التنين"، لكن الأخير تقدم في الربع الأول 24-14 ثم 47-38 بين الشوطين.

وفي الشوط الثاني، ضرب تشنغ شوايبنغ برمياته البعيدة، فأنهى المباراة بـ20 نقطة بينها 5 ثلاثيات من 10 محاولات، فعززت الصين تقدمها 65-50 في الربع الثالث قبل رفعه إلى 90-68 مع صافرة النهاية.

وبهذا الفوز حققت الصين الفوز الثالث تواليا بالبطولة.

وكانت الصين فازت افتتاحا على السعودية بصعوبة 93-88، قبل أن تتخطى الهند بسهولة 100-69، لتضمن 6 نقاط من أصل 6 ممكنة، فيما تلعب السعودية (3 نقاط) في وقت لاحق مع الهند وتأمل في الفوز عليها لضمان المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، فيما يخوض الثاني والثالث ملحقا مؤهلا إلى دور الثمانية.

على الطرف المقابل، كان الأميركي المجنس دار تاكر أفضل مسجل مع 27 نقطة، و6 متابعات، فيما أضاف عبدالله أولاجوان 10 نقاط و5 متابعات تحت أنظار والده أسطورة نادي هيوستن روكتس في دوري (إن بي إيه) حكيم أولاجوان.

العراق يهدر تقدمه

وودع العراق البطولة بخسارة ثالثة تواليا أمام الفلبين 57-66، ليتذيل المجموعة الرابعة التي تشهد قمة على صدارتها في وقت لاحق بين الصين تايبيه ونيوزيلندا.

وخسر العراق افتتاحا أمام نيوزيلندا 78-100، ثم أمام الصين تايبيه 60-87.

وكان دوايت راموس أفضل مسجل لمنتخب الفلبين مع 21 نقطة و5 متابعات، فيما كان علي إسماعيل الأفضل لدى أسود الرافدين مع 13 نقطة و6 متابعات وأضاف ذو الفقار حمودي 13 نقطة و5 متابعات.

واستهل العراق المباراة بشكل جيد، فسجل 3 ثلاثيات في الربع الأول بينها اثنتان لإسماعيل. في المقابل، عانى "جيلاس" لإيجاد إيقاعه، ودفع كل من إيه جيه إيدو وكريس نيوسوم ثمن الأخطاء المبكرة.

تقدم العراق 18-12 مع نهاية الربع الأول، لكن الفلبين بدأت برحلة قلب الطاولة في الثاني حيث تقدمت للمرة الأولى 22-21.

رد العراق عن طريق ديماريو مايفيلد (12 نقطة) فيما اكتفى عبدالله حيدر بنقطتين فقط (33-29)، قبل أن تتعادل الأرقام 33-33 عند استراحة الشوطين.

انهار المنتخب العراقي في الربع الثالث حيث وجد نفسه متأخرا 7-22، ولم يكن تقليصه الفارق في الربع الأخير 11-17 كافيا لقلب الطاولة.

وقال مدرب العراق ذو الفقار حمودي "استحق منتخب الفلبين الفوز وقاتل حتى آخر دقيقة. لدينا تصفيات مهمة لكأس العالم وعلينا التفكير بها".

وأضاف حمودي "العراق لم يكن محظوظا بالقرعة. كل المنتخبات التي واجهناها كانت قوية. لاعبونا صغار السن وليس لدينا الخبرة الكافية".