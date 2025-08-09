قبل مواجهة كومو.. تاريخ برشلونة أمام الفرق الإيطالية في كأس خوان غامبر

يستضيف برشلونة الإسباني غدا الأحد نظيره كومو الإيطالي، الذي يدربه لاعب البارسا السابق سيسك فابريغاس، في مباراة خوان غامبر السنوية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وجرت العادة أن يقيم برشلونة مباراة تقليدية في أغسطس/آب من كل عام تحمل اسم مؤسس النادي خوان غامبر، والتي تشكّل انطلاقة الموسم الجديد بالنسبة للنادي الكتالوني وتُعد في الوقت نفسه فرصة لتقديم الصفقات الجديدة لأنصار الفريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كومو سيكون الفريق رقم 60 الذي يشارك في هذه المباراة الودية، وتاسع فريق من إيطاليا يواجه برشلونة في البطولة الصيفية.

وكان ميلان أول فريق إيطالي يواجه برشلونة في خوان غامبر وذلك عام 1986، حين كانت البطولة تُقام بين 4 فرق بنظام نصف النهائي والنهائي.

وبعد ميلان توالت المشاركات الإيطالية في هذه البطولة على سنوات متفرّقة بوجود أندية بريشيا، إنتر، سامبدوريا، بارما، يوفنتوس، نابولي، روما وأخيرا كومو.

وأقيمت 14 مباراة سابقة بين برشلونة والأندية الإيطالية انتهت 10 منها بفوز البلوغرانا مقابل خسارة وحيدة، في حين انتهت 3 منها بالتعادل تم الاحتكام فيها لركلات الترجيح التي مالت للبارسا في اثنتين وأدارت ظهرها له في الثالثة.

يذكر أن كأس غامبر كانت تقام بمشاركة 4 فرق منذ عام 1966 حتى 1966، قبل أن يتم اعتماد مباراة واحدة بين برشلونة ومنافس يتم اختياره اعتبارا من عام 1997 وحتى الآن.

وتاليا نتائج مباريات برشلونة ضد الفرق الإيطالية في كأس خوان غامبر:

برشلونة 3-1 ميلان (نصف النهائي 1986).

برشلونة 4-0 بريشيا (نصف النهائي 1994).

برشلونة 2-1 إنتر ميلان (نهائي 1996).

برشلونة 2-2 سامبدوريا (1997 وفاز البارسا بركلات الترجيح 6-5).

برشلونة 3-2 بارما (2001).

برشلونة 2-1 ميلان (2004).

برشلونة 2-2 يوفنتوس (2005 وخسر البارسا بركلات الترجيح 2-4).

برشلونة 5-0 إنتر ميلان (2007).

برشلونة 2-2 ميلان (2010 وفاز البارسا بركلات الترجيح 3-1).

برشلونة 5-0 نابولي (2011).

برشلونة 0-1 سامبدوريا (2012).

برشلونة 3-0 روما (2015).

برشلونة 3-2 سامبدوريا (2016).

برشلونة 3-0 يوفنتوس (2021).

ومن المقرر أن تُقام مباراة الصيف الحالي على ملعب يوهان كرويف بالمدينة الرياضية لبرشلونة بعد تعذّر إقامتها على ملعب كامب نو، وتنطلق عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.