بالفيديو.. هدف خرافي من لاعب الزمالك شحاتة

وقع محمد شحاتة على هدف خرافي خلال مباراة فوز فريقه الزمالك على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-صفر -أمس الجمعة- ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2025-2026.

وأحرز شحاتة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة بعيدة المدى من نصف الملعب مستغلا تقدم محمد بسام حارس سيراميكا عن مرماه.

وكان ناصر ماهر قد أحرز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 84 مستغلا تمريرة من آدم كايد داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في رصيده ليتصدر الدوري بينما يبقى سيراميكا بدون رصيد.

وضمن منافسات الجولة الأولى أيضا، فاز المصري البورسعيدي على ضيفه الاتحاد السكندري 3-1.

وكان بيراميدز (وصيف بطل الموسم الماضي) قد خاض أول مباراة بالدوري الجديد ليتعادل سلبيا مع مضيفه وادي دجلة العائد لدوري الأضواء بعد غياب عدة مواسم.

ووضع كل فريق نقطة برصيده في مباراة شهدت أول حالتي طرد في النسخة 67 من الدوري الممتاز.