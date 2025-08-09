إندريك يرث مبابي وهذه أرقام لاعبي ريال مدريد بالموسم الجديد

كشف ريال مدريد عن أهم الأرقام التي سيضعها اللاعبون على قمصانهم خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026 ومن أبرزهم نجمه الشاب إندريك.

ومنح ريال مدريد إندريك (19 عاما) القميص رقم 9 الذي كان بحوزة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سيرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى ميلان.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يعيد شارة القيادة لشتيغن بعد توقيعه على التقرير الطبي list 2 of 2 شاهد.. نزال ملاكمة بين ليفاندوفسكي ولامين جمال end of list

وعليه أكد الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين أن إندريك لن يخرج من النادي الملكي هذا الصيف على سبيل الإعارة، بل سيبقى في صفوف الفريق بالموسم القادم.

وقال "إندريك كان يرغب دائما في السير على خطى مواطنه فينيسيوس جونيور والبقاء للقتال من أجل مركزه والتطور داخل النادي".

من جهتها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن الرقم 9 لما يحمله من رمزية وإمكانية أن يرتديه أكثر من لاعب، وفي النهاية آل الرقم إلى إندريك".

وأكدت أن إندريك لم يطلب ارتداء الرقم المذكور، بل وتقبّل بصدر رحب فكرة الاستمرار بالرقم 16 الذي ارتداه في موسمه الأول مع ريال مدريد، غير أن النادي والجهاز الفني قررا احترام الأقدمية في الفريق الأول ومنح الرقم 9 لإندريك، بينما حصل غونزالو غارسيا على الرقم 16.

وجاءت هذه التطورات بعد تقارير تحدثت في الآونة الأخيرة أن إندريك كان على بُعد خطوة واحدة من الرحيل عن ريال مدريد إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة، قبل أن يفشل الاتفاق بسبب الإصابة التي تعرّض لها اللاعب.

ووصل إندريك إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من بالميراس البرازيلي في صفقة بلغت 48 مليون يورو تقريبا.

وفي موسمه الأول مع "الميرنغي" خاض إندريك 37 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

إعلان

ولم يُتوج إندريك مع ريال مدريد بأيٍ من الألقاب الكبرى، لكنه فاز بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "الانتركونتننتال".

أرقام لاعبي ريال مدريد في موسم 2025-2026: