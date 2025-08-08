زفيريف يكشف سبب توقفه عن تحطيم مضاربه عند الغضب

لم يفقد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف أعصابه في أي مباراة لدرجة تحطيم مضربه منذ أكثر من 3 سنوات.

لطالما كان لاعب التنس، المصنف الثالث عالميا، لاعبا متقلب المزاج، لكنه الآن أوضح لماذا يتعامل مع الإحباط بشكل أفضل.

وقال زفيريف في المؤتمر الصحفي بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة تورنتو ماسترز للاعبي التنس المحترفين "قبل فترة، كنت سأحطم مضربي بعد المجموعة الأولى، لكنني لم أفعل ذلك منذ 3 سنوات ونصف، وسيستمر هذا".

وأوضح اللاعب "لقد تحملت مسؤولية أن أكون رمزا في عالم التنس. لقد أصبحت أبا وأريد أن أكون قدوة حسنة، وأن يُذكرني الجميع بالأشياء الجيدة التي أفعلها داخل وخارج الملعب، كما هو الحال مع مؤسستي، وليس بنوبات غضبي".

اليوم، في نصف النهائي، خسر أمام خاشانوف بنتيجة 3-6، 6-4، 6-7 في ساعتين و53 دقيقة.

Alexander Zverev has been kicked out of the Mexican Open after smashing an umpire's chair with his racket 😲🎾 pic.twitter.com/ZlOt2cWNsc — Sky Sports (@SkySports) February 23, 2022

روجيه فيدرر مصدر إلهامه

وأضاف "كان فيدرر مصدر إلهام لي لإجراء هذا التغيير. رؤية كيف فقد أعصابه في صغره، ثم أصبح مثاليا تماما دفعتني لاتخاذ هذا القرار".

عندما يقول زفيريف إنه لم يُحطم مضربه منذ 3 سنوات ونصف، فإنه يُشير إلى الحادثة التي انتشرت على نطاق واسع في فبراير/شباط 2022 خلال مباراة زوجي في بطولة أكابولكو، والتي انتهت بطرده من البطولة بعد أن ضرب كرسي الحكم بمضربه مرارا وتكرارا.

وقال له بعد خسارته أمام لويد جلاسبول وهاري هيليوفارا "هذا خطك، أنت أحمق".

وفي بطولة أستراليا المفتوحة 2019، حطم زفيريف مضربه بعد أن تغلب عليه ميلوش راونيتش بنتيجة 6-1، و3-1.

زفيريف لا يمر بأفضل حالاته

بعد خسارته أمام آرثر ريندركنيش في 5 مجموعات في بطولة ويمبلدون، اعترف بأنه يشعر بالوحدة ويعاني نفسيا.

إعلان

وقال "أشعر أحيانا بوحدة شديدة وأعاني نفسيا. أقول هذا منذ بطولة أستراليا المفتوحة. أجل، لا أعرف. أحاول إيجاد طرق للخروج من هذا المأزق. بطريقة ما، أعود إليه باستمرار. بشكل عام، أشعر بوحدة شديدة في الحياة الآن، وهذا ليس بالأمر الجيد".