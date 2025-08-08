ريال مدريد أغلى نادٍ في العالم وبرشلونة في مركز متأخر

أثبت ريال مدريد أنه النادي الوحيد في الدوري الإسباني لكرة القدم القادر على منافسة عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بل وتجاوزها من حيث القيمة السوقية.

بينما تنفق بعض الأندية بدافع الضرورة، يختار آخرون الاستقرار على اعتبار أن الاستثمار الجيد لا يعني دائما إنفاق المزيد.

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سوق الانتقالات الصيفية بعد أن تجاوزت قيمة تعاقداته ملياري يورو، متقدما بفارق كبير على بقية الدوريات.

في المقابل حافظ الدوري الإسباني، الرابع من حيث الإنفاق، على نهج مختلف، غير أن النادي صاحب أغلى تشكيلة في العالم لم يكن إنجليزيا.

الريال في الصدارة

وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، يتصدر ريال مدريد جدول القيمة السوقية من دون هدر للأموال، وتُقدر قيمة فريق تشابي ألونسو بـ1.37 مليار يورو، مما يجعله أغلى نادٍ في العالم، رغم أنه ليس من بين أكثر 3 أندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية.

وحافظ "ملك أوروبا" على تفوق طفيف على منافسيه الإنجليز، متجاوزا مانشستر سيتي بفارق 10 ملايين يورو فقط، وأرسنال بفارق 50 مليون يورو.

ويدعم هذه القيمة المرتفعة لاعبون أساسيون مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، حيث تُقدر قيمتهم بحوالي 180، و170، و130 مليون يورو على التوالي.

ومن المثير للدهشة أن مبابي، الذي أمضى أقصر فترة مع النادي (موسم واحد فقط)، هو الأكثر قيمة، يليه فينيسيوس بفارق ضئيل، الذي أثبت نفسه بسرعة أيضا.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد تعاقد مع أسماء بارزة مثل ترينت ألكسندر-أرنولد، إلا أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس من حيث إنفاق الانتقالات، بقيمة 167.50 مليون يورو.

ويعتبر الميرينغي النادي الأكثر إنفاقا في الدوري الإسباني، لكنه يتخلف عن ليفربول، الذي يتصدر قائمة الاستثمارات، وتشلسي، وأرسنال، ومانشستر سيتي.

ويعكس هذا التباين أنه في سوق يهيمن عليه جنون الدوري الإنجليزي الممتاز، لا ترتبط القيمة الحقيقية للفريق دائما بالمبلغ الذي يُنفقه، بل بجودة لاعبيه وإمكاناتهم.

يحتل سيتي المركز الثاني في القائمة بقيمة 1.36 مليار يورو، منها 110 ملايين يورو قيمة رودري، الحائز على جائزة الكرة الذهبية حاليا.

من جانبه، يبرز أرسنال، الذي يكمل قائمة أغلى الأندية في العالم بقيمة سوقية تبلغ 1.32 مليار يورو، بلاعبين مثل ديكلان رايس، بقيمة 120 مليون يورو، وفيكتور غيوكيريس، بقيمة 75 مليون يورو، وهو خامس أغلى لاعب في النادي اللندني.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحتل برشلونة حاليا المركز السادس في ترتيب أغلى الأندية في العالم (1.13 مليار يورو)، ويعتبر رافينيا ثالث أغلى لاعب في الفريق بقيمة تُقدر بـ90 مليون يورو.

وفي السياق ذاته، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الـ15 في تصنيفات القيمة السوقية العالمية بـ578.8 مليون يورو، أي أقل من نصف قيمة ريال مدريد.